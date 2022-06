Vizita președintelui român Klaus Iohannis la Kiev, alături de reprezentanții axei occidentale Macron-Scholz-Draghi, a provocat confuzie în presa internațională. Marile publicații din Vest, printre care Le Figaro, New York Times, El Pais, nu l-au inclus pe liderul de la București în pozele cu care au ilustrat evenimentul.

Publicația britanică The Guardian l-a scos pur și simplu din poză pe Iohannis ca să poată da explicația foto: „Italy’s Mario Draghi, Ukraine’s Volodymyr Zelenskiy, France’s Emmanuel Macron and Germany’s Olaf Scholz in Kyiv, Ukraine”.

La fel și articolele principale din alte publicații europene, care au fost titrate doar cu numele celor trei lideri occidentali.

„Cine e tipul înalt din dreapta?” scrie autorul unui cont specializat în satiră de pe Twitter, referindu-se la poza de grup cu cei patru lideri europeni care s-au întâlnit joi, 16 iunie, la Kiev, cu președintele Ucrainei.

"At least I'm the tallest" is an adequate reply to all those who ask "Who is the big guy on the right?" pic.twitter.com/3ZJK7z8okD— DG MEME 🇪🇺 (@meme_ec) June 16, 2022

Unul dintre motivele pentru care vizita lui Klaus Iohannis a luat prin surpindere presa internațională este că aceasta nu a fost confirmată oficial de Cotroceni și informațiile despre ea au apărut destul de târziu, în comparație cu vizita intens mediatizată a trio-ului Macron-Scholz-Draghi.

Un alt element important este și acela că cei trei lideri vest-europeni au mers împreună cu trenul, s-au și fotografiat dimineață, în drum spre Kiev, în timp ce președintele României a ajuns separat în capitala Ucrainei. Unii s-au întrebat dacă nu a fost vorba despre o greșeală de comunicare a Administrației prezidențiale.

Vizita președintelui român alături de liderii Franței, Germaniei și Italiei a fost intens dezbătută pe rețelele sociale. Mulți comentatori au remarcat că asocierea este menită să creeze o punte între vest și est, având în vedere că atitudinea celor trei lideri occidentali față de războiul din Ucraina a fost cel puțin controversată: Macron a căutat în permanență un dialog cu președintele rus Vladimir Putin, Scholz a întârziat ajutorul pentru Ucraina și Draghi a urmat aceeași linie, ca lider al unei țări profund dependente de resursele energetice ale Rusiei.