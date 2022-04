Viceprim-ministrul Ucrainei Irina Vereșciuk le-a cerut oamenilor să evacueze regiunile Donețk, Lugansk și Harkov deoarece după începerea unei noi ofensive a trupelor ruse va fi imposibilă o evacuare în masă.

Irina Vereșciuk a declarat presei ucrainene că trupele ruse plănuiesc să-și concentreze forțele în estul țării, iar șefii administrațiilor militare din regiunile Harkov, Lugansk și Donețk cer populației să părăsească zonele amintite și să organizeze o evacuare organizată, scrie hromadske.ua.

”Este necesar acum, pentru că atunci oamenii vor fi sub foc și amenințați cu moartea. Ei nu pot face nimic în privința asta, iar noi nu ne putem ajuta. Pentru că va fi aproape imposibil să opriți focul. Trebuie să evacuăm cât mai există o astfel de oportunitate. În acest moment, încă este posibilă evacuarea”, a declarat vicepremierul.

Potrivit oficialului ucrainean, retragerea trupelor ocupanților din regiunile Kiev și Cernihiv nu ar fi fost un ”gest de bunăvoință” înainte de următoarea rundă de discuții, cum au precizat autoritățile ruse.

”A fost un gest de voință de fier a armatei noastre, a guvernului și a întregului popor ucrainean”, consideră viceprim-ministrul Ucrainei.

