Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a vorbit joi, 3 martie, în contextul conflictului din Ucraina, despre ”obsesia” președintelui rus, Vladimir Putin, de a reface USRR și amenințarea nucleară. În opinia sa însă, liderul de la Kremlin nu are resurse să deschidă un război cu NATO.

Vasile Dîncu a fost întrebat, joi seara, la Digi 24, unde se va opri Vladimir Putin.

”Nu ştie nimeni foarte sigur, dar eu cred că foarte mulţi analişti şi chiar politicieni cad în capcana lui Vladimir Putin. El comunică nişte lucruri şi niciodată nu se ţine de ele. A spus că se întoarce, că îi ajută doar pe cei din zonele din Donbas, care s-au revoltat şi cer autonomie. Nu s-a întors. A zis că se întoarce din zona graniţei de nord. Nu s-a întors. A zis că soldaţii care se află în Belarus nu vor intra niciodată pentru că sunt într-o simplă aplicaţie şi prietenie cu Belarusul. Au intrat”, a afirmat ministrul.

Ads

Potrivit lui Dîncu, Putin ”încearcă să se folosească de diplomaţi şi de oamenii de bună-credinţă care îl ascultă pe el ca fiind şeful acelei operaţiuni, spunând întotdeauna ce nu va face”.

”Eu cred - şi toate datele noastre ne spun că Vladimir Putin nu se va opri neapărat la această operaţiune - pentru că vrea ca să îşi consolideze acel vis al lui de a reface URSS (...) asta este obsesia pe care o are Vladimir Putin acum”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Dîncu nu crede, însă, că preşedintele rus are resurse pentru a deschide un război cu NATO.

”Nu are resurse ca să poate face - chiar dacă fantazează foarte mult sau chiar dacă a intrat într-o spirală a unei utopii care nu mai are raţionalitate - nu are resurse pentru ca să încerce să deschidă un război cu NATO. De aceea, apelează, după părerea mea – şi asta este o modalitate jalnică de a face şi politică şi război - la ceceni ca să sperie, apelează la Lukaşenko (...) apelează la mintea micuţilor, a copiilor de la şcoală. Nu cred că e o chestiune pe termen lung, e o chestiune că simte, de fapt, că nu mai are pe nimeni în Rusia care să îl sprijine”, a mai afirmat ministrul.

Ads

Acesta spune că societatea civilă din Rusia a început să se organizeze împotriva războiului.

”Am văzut grupuri de 7.000 de oameni de ştiinţă care încep să semneze că războiul trebuie oprit şi alte grupuri care se activează. Începe să lucreze mai degrabă cu cei bătrâni, cu cei nostalgici, care trăiesc prost şi cărora încearcă să le dea o explicaţie pentru ceea ce se întâmplă”, a mai declarat Dîncu.

”Nici nebunii nu vor să se sinucidă”

Ministrul Apărării a vorbit și despre amenințarea nucleară a Rusiei.

”Ameninţarea nucleară este o ameninţare de descurajare. A fost escaladare să aibă toţi arme nucleare ca să se teamă unul de altul, să se anuleze posibila nebunie a unui om, pentru că nimeni nu vrea să se sinucidă, nici nebunii nu vor să se sinucidă. Din perspectiva asta este improbabil să înceapă cineva un război în care se sinucide şi pe sine pentru că fiecare ştie ce potenţial nuclear are celălalt”, a declarat Dîncu.

Ads

Acesta a adus în discuție și mecanismul valizei nucleare.

”Mecanismul valizei nucleare, despre care vorbim noi, cu un buton roşu pe care ar apăsa un nebun din greşeală sau un copil care se joacă în jurul valizei, este doar o metaforă, pentru că este un mecanism. Dacă decizia politică o poate unul singur, pentru că am văzut generali speriaţi în jurul lui Putin, oameni care nu se puteau controla şi pe care îi ţinea la distanţă de 20 de metri...Decizia politică s-ar putea lua, dar există o serie de decizii, decizii tehnice până a pune în aplicare. E un lung şir de decizii tehnice pentru a pune asta. Credem că nu se poate face asta şi din punct de vedere procedural”, a mai afirmat Dîncu.

Ministrul a preciat că ”nu trebuie să ne temem de acest lucru”.

”Ameninţarea nucleară este de multă vreme şi rămâne o ameninţare. Este un fel de ultima posibilitate şi una la care nimeni nu poate apela niciodată”, a mai declarat Dîncu.