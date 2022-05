Portugalia a blocat vânzarea unei vile în valoare de 10 milioane de euro care îi aparţine miliardarului rus Roman Abramovici, notează jurnalul Publico, citat de The Guardian.

Abramovici ar fi încercat să vândă proprietatea din Algarve cu 15 zile înainte de startul invaziei Ucrainei de către Rusia, prin intermediul firmei Millhouse Views LLC din Delaware.

Documentele au fost îngheţate la 25 martie.

The oligarch tried to sell it two weeks before the start of the war. Also, shortly before the war, Abramovich got the citizenship of Portugal and even became the richest citizen of this country. pic.twitter.com/P46kNQsIZx— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2022