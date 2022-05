Un nou convoi umanitar se îndreaptă către oțelăria Azovstal din Mariupol ca să evacueze civilii rămași acolo. Oficiali ONU spun că vineri dimineață, 6 mai, e așteptat să ajungă în combinat.

Șeful Națiunilor Unite pentru asistență umanitară, Martin Griffiths, a declarat că peste 340 de civili au fost evacuați ieri din diferite părți ale Mariupolului, cu ajutorul ONU și al Crucii Roșii, arată BBC.

„Astăzi, în timp ce vorbim, un convoi continuă să ajungă la Azovstal până mâine dimineață, sperăm să îi ia pe acei civili care au rămas în acel iad sumbru pe care l-au locuit de atâtea săptămâni și luni și să-i ducă înapoi în siguranță”, a spus Griffiths.

Earlier, the Ministry of Defense of the Russian Federation stated that from May 5 to May 7, from 08:00 to 18:00, a humanitarian corridor would be opened for these purposes.— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2022