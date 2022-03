Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației americane, Antony Blinken, au amenințat vineri, 4 martie, că vor suplimenta sancțiunile impuse Rusiei, deja severe, dacă va continua atacul asupra Ucrainei.

“Putin este tot mai izolat în lume, dar în fața protestelor din toată lumea armata lui merge înainte. Țintirea civililor se intensifică. Fiți siguri că UE și SUA vor continuă să stea alături de Ucraina”, a declarat președintele Comisiei Europene la Bruxelles, alături de secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

”Dacă Putin nu oprește războiul pe care l-a început, UE este pregătită să adopte noi sancțiuni severe. Suntem hotărâţi, suntem decişi, suntem uniţi”, a mai spus șefa C.E.

Aceasta a subliniat că Banca Centrală a Rusiei nu își poate folosi rezervele pentru a-și apăra rubla, iar companiile internaționale opresc producțiile și investițiile.

Uniunea Europeană este hotărâtă să îl facă pe preşedintele rus Vladimir Putin ”să plătească un preţ”, a adăugat Von der Leyen.

Șefa C.E. a mai spus că sancţiunile masive împotriva Rusiei au fost posibile datorită unei cooperări strânse cu SUA.

”Cooperarea UE-SUA este baza acestui răspuns eficient”, a afirmat şefa Comisiei Europene, adăugând că multe ţări s-au aliniat apoi la aceste măsuri pentru a sancţiona Rusia.

The rouble is tumbling. Inflation has risen in Russia. Banks are cut-off from global markets.

Now, one after another, Western companies are stopping production, investment and sales. https://t.co/6yMdJU48Vr— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2022