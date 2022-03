Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat joi, 3 martie, că va acorda 500 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina și că va crea un hub umanitar în România.

Declarațiile au avut loc după o întâlnire dintre Klaus Iohannis și Ursula von der Leyen, iar șefa Comisiei Europene a postat inclusiv un mesaj de apreciere pe Twitter.

”Vom aloca cel puțin 500 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene în asistență umanitară.

Înființăm un hub umanitar pentru Ucraina în România.

Vă mulțumim pentru direcționarea ajutorului primit din toată Europa către punctele de trecere a frontierei către Ucraina”, a anunțat Ursula von der Leyen.

”Dragă Klaus Iohannis, solidaritatea României cu Ucraina și cu victimele războiului oferă puțină lumină în această perioadă întunecată.

Primind cu căldură refugiații și oferindu-le un adăpost, arăți lumii un exemplu emoționant”, a mai scris Ursula.

More will come.

We are setting up a humanitarian hub for Ukraine in Romania.

Thank you for directing aid received from all over Europe to border crossing points towards Ukraine. pic.twitter.com/z0Q9RwJ3Cw— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2022