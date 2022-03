Imagini cu o coloană lungă de tancuri și blindate rusești distruse de ucraineni în Sumî: ”Bine ați venit în Iad!”

Ministerul Apărării din Ucraina a făcut publice vineri, 18 martie, noi imagini în care arată pierderile suferite de armata rusă.

Imaginile sunt din regiunea Sumî, aflată în apropierea graniței cu Rusia.

”Lângă Trosteaneț, în regiunea Sumî, forțele noastre de apărare au distrus o coloană de echipamente inamice. Bine ați venit in Iad!”, au scris reprezentanții ministerului pe Twitter.

După ce a aflat despre situația în care se află soldații ucraineni, un copil de 6 ani din regiunea Sumî a decis să doneze armatei Ucrainei drona pe care a primit-o de ziua sa.

The boy from Sumy Oblast decided to give his own birthday gift to the military after hearing about their needs for UAVs, the Ukrainian parliament’s Educational Center reported.

