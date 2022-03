Experiența emoționantă trăită de o ucraineancă în Brașov: ”Să știi că ai ajutat o mamă a patru copii”

Julia Chernitskaya, o femeie care a fugit din calea bombelor, din Ucraina, alături de cei patru copii ai săi, a ajuns în România, în Brașov. Aceasta a povestit experiența pe care a trăit-o la o benzinărie, unde oprise să alimenteze mașina.

După ce a făcut plinul și a plătit, la ieșirea din benzinărie, un bărbat în vârstă de aproximativ 60-65 de ani, spune femeia, a întrebat-o dacă este din Ucraina. În acel moment a scos 100 de lei din portofel și i-a dat, spunând ”Slavă Ucrainei”.

”Am început să plâng. Am vrut să refuz banii deoarece am văzut că are o mașină mai veche. Dar și-a deschis portofelul și mi-a mai dat alți 100 de lei, spunând că am nevoie de ei.

La urma urmei, el nu știe că patru copii mă așteptau acasă. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea: să știi că ai ajutat o mamă a patru copii.

M-am urcat în mașină, mi-am șters lacrimile și nu înțelegeam. Întreaga lume ne susține și ne ajută: ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani. Iar vecinii ruși ne omoară”, a scris Julia pe Facebook.

