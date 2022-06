Oficial de la Kiev: Ucraina va lansa în curând o contraofensivă puternică. Anunțul consilierului lui Zelenski

Consilierul președintelui ucrainean Zelenski, Mikhailo Podoliak, a declarat că, în curând, Kievul va lansa o puternică contraofensivă.

”În curând, Ucraina va lansa o contraofensivă intensivă”, a afirmat Mikhailo Podoliak, consilierul liderului de la Kiev, notează Twitter Nexta.

”Când vom primi suficiente arme? În curând. Și o veți vedea imediat ce va începe o contraofensivă mai intensă din partea noastră”, a menționat el.

Armata ucraineană spune că unităţile ruse se consolidează în apropiere de Sloviansk, în timp ce se pregătesc să reia ofensiva către oraşul din est. Kramatorsk, situat în apropiere, este cea mai mare zonă urbană din Doneţk aflată încă sub controlul ucrainean, relatează CNN.

"When will we get enough weapons? Soon. And you will see it as soon as a more intensive counteroffensive from our side begins," he noted.