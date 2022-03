Ucraina interzice vânzarea și utilizarea medicamentelor produse în Belarus

Ministerul Sănătății din Ucraina a anunțat duminică, 20 martie, că interzice vânzarea și utilizarea medicamentelor produse în Belarus.

Anunțul a apărut pe site-ul oficial al ministerului Sănătății din Ucraina, potrivit Nexta.

