Ucraina ”are dreptul” să lovească ţinte militare ruse, anunţă preşedinţia ucraineană

Ucraina ”are dreptul” să lovească ţinte militare ruse, subliniază joi un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihail Podoliak, care sugerează astfel că Kievul ar putea efectua atacuri pe teritoriul rus, relatează AFP.

”Rusia a atacat Ucraina şi a ucis civili. Ucraina se va apăra prin toate mijloacele, inclusiv prin atacuri vizând depozite şi baze ale asasinilor ruşi”, declară Podoliak.

”Lumea recunoaşte acest drept”, subliniază într-un mesaj postat pe Twitter negociatorul-şef ucrainean.

Mykhaylo Podolyak, adviser to the head of Ukrainian presidential office, wrote that #Ukraine would defend itself against #Russian military aggression in any way, including strikes on the warehouses and military bases. https://t.co/lSb6iZSAA2— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022