Cum e să fii turist în Cernăuți. Singurul moment în care și-au amintit de război: ”Erau 3 militari, dotați cu Kalashnikov” FOTO

Cernăuți, Ucraina FOTO Facebook/ Love to travel, travel to live

Puțini oameni au de gând să viziteze Ucraina curând ținând cont că țara este în continuare în plin război, însă nu toate orașele sunt afectate, iar câțiva turiști curajoși au fost surprinși de Cernăuți, unde a existat un singur moment în care și-au adus aminte de conflictul militar.

Ads

Românii au povestit că mâncarea este bună și ieftină, iar patru persoane au plătit mai puțin de 100 de lei. De asemenea, au spus că locuitorii sunt relaxați și că experiența în sine merită. Pe de altă parte, a existat un singur moment care le-a adus aminte de război, și anume cel în care au văzut o patrulă formată din trei militari, dotați cu Kalashnikovuri.

”Plimbare în Cernăuți, Ucraina!

Câteva informații despre situația actuală:

Trafic până la frontieră - la dus trebuie mers vreo 10 km cu jumătate de mașină pe contrasens, pentru a depăși coloana de tir-uri, care așteaptă pentru a intra, iar la întors în jur de 20 km de tir-uri, dar benzile sunt mai late și e mai lejer.

Vama - la dus puține autoturisme, control rapid documente și viteză, la întors mai exigenți un pic vameșii lor, ne-au întrebat dacă venim de la nuntă, ce-i drept am observat pe drum la un restaurant petrecerea, iar ai noștri ne-au întrebat dacă avem sume de bani peste 10.000 de euro de declarat, le-am răspuns că am fi vrut noi!

Ads

Schimb valutar actual - 1 leu ~ 8 grivne, iar 1 euro ~ 40 de grivne. Sfat: pentru un curs mai bun, nu schimbați în stațiile Peco, ci la casele de schimb valutar.

Mâncarea: bună și ieftină, restaurant în buricul târgului, fel principal și băuturi pentru 4 persoane, mai puțin de 100 de lei!

Singurul moment, în care ne-am amintit de război, a fost când am văzut o patrulă, formată din 3 militari, dotați cu Kalashnikovuri! Atât!”, a scris pe Facebook pagina ”Love to travel, travel to live”.

De asemenea, aventura turiștilor români a continuat și ziua următoare, cu noi imagini din Cernăuți și mesaje de încurajare privind o vizită în oraș.

Ads

”Salutări din Ucraina!

Noi spunem că puteți să vă faceți curaj, chiar merită să dați o fugă până aici!

Totul este ok, lumea liniștită și destul de relaxată!”, mai scriu reprezentanții paginii de călătorii.