Când s-ar putea termina războiul din Ucraina. Estimarea lui Boris Johnson

Premierul britanic Boris Johnson consideră ”realistă” posibilitatea ca Războiul din Ucraina să dureze până la sfârşitul anului 2023, relatează AFP.

Ads

”Aceasta este o posibilitate realistă, da, bineînţeles, (preşedintele rus Vladimir) Putin are o armată imensă (...). El a făcut o greşeală catastrofală, iar singura opţiune pe care o are acum este să continue să încerce să-şi folosească abordarea îngrozitoare, bazată pe artilerie, pentru a încerca să-i zdrobească pe ucraineni”, a răspun Boris Johnson vineri, într-o conferinţă de presă, la New Delhi, întrebat de un calendar al războiului rus în Ucraina evocat de către surse occidentale.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Ambasada Marii Britanii la Kiev se va redeschide curând

Ambasada Marii Britanii în Ucraina va fi redeschisă la Kiev ”foarte curând”, a anunţat premierul britanic, Boris Johnson, vineri, relatează CNN.

Ads

”Forţa extraordinară şi succesul preşedintelui Zelenski şi al poporului ucrainean cu privire la rezistenţa afişată în faţa forţelor ruse la Kiev înseamnă că pot anunţa, astăzi (n.r. vineri), că în curând, săptămâna viitoare, ne vom redeschide ambasada din capitala Ucrainei”, a declarat Boris Johnson în cadrul unei conferinţe de presă după întâlnirea cu omologul său indian, Narendra Modi, la New Delhi.

Johnson a adus un omagiu diplomaţilor britanici care au rămas în regiune şi a asigurat că ţara sa va continua să sprijine Ucraina.

”Regatul Unit şi aliaţii noştri nu vor urmări pasiv cum Putin continuă acest atac”, a mai subliniat premierul britanic.

”Ce că am văzut aici, în New Delhi, cred că este una dintre cele mai vechi democraţii din lume şi cea mai mare democraţie din lume, care rămâne unită şi se confruntă cu anxietăţile noastre comune referitoare la autocraţii şi constrângerea autocratică din întreaga lume şi acţionează împreună cu scopul de a ajuta ţările noastre să devină mai sigure şi mai prospere” a adăugat el.

Ads

Marea Britanie este una dintre numeroasele ţări care au anunţat recent redeschiderea ambasadelor în capitala Ucrainei.

Luni, Spania a precizat că îşi va redeschide ambasada de la Kiev ”în zilele următoare”.

De asemenea, Franţa a anunţat săptămâna trecută că ambasada sa din Ucraina se va întoarce ”foarte curând” la Kiev de la Liov, iar Italia a anunţat anterior că intenţionează să îşi redeschidă ambasada de la Kiev după Paşte.

Uniunea Europeană îşi reia prezenţa diplomatică în capitala ucraineană după ce a mutat-o temporar în Polonia în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a anunţat blocul comunitar la începutul lunii aprilie.