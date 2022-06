Tehnologia de recunoaștere facială este folosită pentru prima dată la scară largă în război. Ar putea schimba jocul în Ucraina, unde este folosită pentru identificarea morților și reunirea familiilor.

Ministerul Apărării al Ucrainei folosește software-ul de recunoaștere facială Clearview AI din martie 2022 pentru a construi cazuri de crime de război și pentru a identifica morții – atât ruși, cât și ucraineni. Ministerul Transformării Digitale din Ucraina a declarat că folosește tehnologia Clearview AI pentru a le oferi rușilor șansa de a experimenta „adevăratul cost al războiului” și pentru a anunța familiile că, dacă vor să găsească trupurile celor dragi, sunt „binevenite în Ucraina”.

Ucrainei i se oferă acces gratuit la software. De asemenea, acesta este folosit la punctele de control și ar putea ajuta la reunirea refugiaților cu familiile lor.

Reacția privind confidențialitatea

Cu toate acestea, luna trecută, Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) din Regatul Unit a amendat Clearview AI cu peste 7,5 milioane de lire sterline pentru colectarea de imagini cu oameni din Regatul Unit și din alte părți de pe web și rețelele sociale. S-a ordonat ștergerea imaginilor și oprirea obținerii și utilizării datelor personale ale rezidenților din Marea Britanie disponibile public pe internet. Inițial, ICO a spus că intenționează să amendeze Clearview AI cu 17 milioane de lire sterline .

Potrivit ICO, având în vedere numărul mare de utilizatori ai rețelelor sociale din Marea Britanie, baza de date a fețelor Clearview AI este probabil să conțină o cantitate semnificativă de imagini colectate fără consimțământ.

Un avocat al Clearview, AI Lee Wolosky, a declarat: „Deși apreciem dorința ICO de a-și reduce sancțiunea financiară pentru Clearview AI, ne menținem totuși poziția conform căreia decizia de a impune orice amendă este incorectă din punct de vedere juridic. Clearview AI nu este supus jurisdicției ICO, iar Clearview AI nu face afaceri în Regatul Unit în acest moment”.

Clearview AI a spus că vrea 100 de miliarde de imagini ale feței în baza sa de date până la începutul anului 2023 – echivalentul a 14 pentru fiecare persoană de pe Pământ. Mai multe fotografii ale aceleiași persoane îmbunătățesc acuratețea sistemului.

Potrivit site-ului web Clearview AI , tehnologia sa de recunoaștere facială ajută forțele de ordine să abordeze criminalitatea și le permite companiilor de transport, băncilor și altor companii comerciale să detecteze furtul, să prevină frauda și să verifice identitățile.

Buzzfeed a raportat în februarie 2020 că mai multe forțe de poliție britanice au folosit anterior Clearview AI. O purtătoare de cuvânt a Clearview AI a declarat că poliția din Marea Britanie nu are acces la tehnologia sa, în timp ce purtătorii de cuvânt atât ai Agenției Naționale pentru Crimă, cât și ai Poliției Metropolitane nu au confirmat și nici nu au infirmat utilizarea unor instrumente sau tehnici specifice. Cu toate acestea, în martie 2022, Colegiul de Poliție a publicat un nou ghid pentru forțele de poliție din Regatul Unit cu privire la utilizarea recunoașterii faciale în direct.

Guvernul Marii Britanii intenționează să înlocuiască legile cheie privind drepturile omului cu o nouă Declarație modernă a drepturilor , care ar putea face dificilă, dacă nu imposibilă , ca oamenii să conteste deciziile bazate pe dovezi AI în instanță, inclusiv recunoașterea facială.

Potrivit grupului de advocacy Liberty, proiectul de lege va avea probabil un impact disproporționat asupra comunităților, deoarece ar crea diferite clase de reclamanți pe baza comportamentului lor din trecut.

Un instrument de război

Directorul executiv al Clearview AI, Hoan Ton-That, a declarat că software-ul său de recunoaștere facială a permis autorităților ucrainene de aplicare a legii și oficialilor guvernamentali să stocheze peste 2 miliarde de imagini de la VKontakte, un serviciu rusesc de rețea socială. Hoan a explicat că software-ul poate ajuta oficialii ucraineni să identifice soldații morți mai eficient decât amprentele digitale și funcționează chiar dacă fața unui soldat este deteriorată.

Dar există dovezi contradictorii despre eficiența software-ului de recunoaștere facială. Potrivit Departamentului de Energie al SUA, descompunerea feței unei persoane poate reduce acuratețea software-ului. Pe de altă parte, cercetările științifice recente au demonstrat rezultate legate de identificarea persoanelor decedate care au fost similare sau mai bune decât evaluarea umană, potrivit The Conversation.

Cercetările sugerează că amprentele digitale, înregistrările dentare și ADN-ul sunt încă cele mai fiabile tehnici de identificare. Dar ele sunt instrumente pentru profesioniști pregătiți, în timp ce recunoașterea facială poate fi folosită de persoane neexperimentate.

O altă problemă semnalată de cercetare este că recunoașterea facială poate împerechea în mod greșit două imagini sau nu poate potrivi fotografiile aceleiași persoane. În Ucraina, consecințele oricărei erori potențiale cu AI ar putea fi dezastruoase. Un civil nevinovat ar putea fi ucis dacă este identificat greșit ca soldat rus.

O istorie controversată

În 2016, Hoan a început să recruteze ingineri informatici pentru a crea algoritmul Clearview AI. Dar abia în 2019, compania americană de recunoaștere facială a început să ofere discret software-ul său poliției și agențiilor de aplicare a legii din SUA.

În ianuarie 2020, The New York Times a publicat povestea: „The Secretive Company That Might End Privacy as We Know It”. Acest articol a determinat peste 40 de organizații de drepturi civile și tehnologie să trimită o scrisoare Consiliului de Supraveghere a Confidențialității și Libertăților Civile și către patru comitete ale Congresului SUA, cerând suspendarea software-ului de recunoaștere facială Clearview AI.

În februarie 2020, în urma unei scurgeri de date a listei de clienți a Clearview AI, BuzzFeed a dezvăluit că software-ul de recunoaștere facială Clearview AI a fost folosit de persoane din peste 2.200 de departamente de aplicare a legii, agenții guvernamentale și companii din 27 de țări diferite.

La 9 mai 2022, Clearview AI a fost de acord să nu mai vândă accesul la baza sa de date pentru persoane fizice și companii din SUA, după ce Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a lansat un proces în care acuză Clearview AI de încălcarea legii privind confidențialitatea din Illinois.

În ultimii doi ani, autoritățile de protecție a datelor din Canada, Franța, Italia, Austria și Grecia au amendat, investigat sau interzis Clearview AI să colecteze imagini cu persoane.

Viitorul Clearview AI în Marea Britanie este incert. Cel mai rău scenariu pentru oamenii și întreprinderile obișnuite ar fi dacă guvernul Regatului Unit nu reușește să țină cont de preocupările ridicate ca răspuns la consultarea sa cu privire la Carta Modernă a Drepturilor. Liberty a avertizat despre o potențială „acaparare” a drepturilor omului.