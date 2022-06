Într-o zi blândă de primăvară, la sfârșitul lui mai 1987, analistul militar John Pike se afla la ambasada SUA din Moscova pentru afaceri când s-a uitat pe fereastră și a văzut un avion mic învârtindu-se peste Piața Roșie.

"Vai, asta e ciudat", se gândi Pike. "Nu există aviație privată în Uniunea Sovietică. La naiba, nu există nimic privat".

Aeronava aparținea tânărului vest-german Mathias Rust – sau, mai exact, clubului de zbor al lui Rust. Într-o încercare îndrăzneață de a atenua tensiunile din Războiul Rece, pilotul amator în vârstă de 19 ani a zburat cu un Cessna monomotor aproape 885 de kilometri de la Helsinki până în centrul Moscovei – probabil cel mai puternic apărat oraș de pe planetă – și a aterizat la baza Catedralei Sf. Vasile, la o aruncătură de băț de mormântul lui Lenin. Ziarele l-au numit pe pilot „noul baron roșu” și „Don Quijote al cerurilor”. Cascadoria a devenit una dintre cele mai discutate fapte aviatice din istorie. Dar politica, nu faima, a fost cea care l-a motivat pe Rust.

Când era copil în Hamburg, Rust fusese preocupat de două lucruri: zborul și Armaghedonul nuclear. Beligeranța și neîncrederea au marcat relațiile Est-Vest ale vremii. Președintele american Ronald Reagan părea să fie într-o cruciadă personală împotriva Uniunii Sovietice. Mulți nemți erau pe margini. „A existat un adevărat sentiment de teamă”, a povestit Rust, „pentru că dacă ar fi fost un conflict, știam cu toții că vom fi primii care vor fi loviti”.

Pentru mulți europeni, ascendența lui Mihail Gorbaciov la conducerea sovietică în 1985 a oferit o licărire de speranță. Glasnost , politica sa de transparență în guvern, și perestroika , reformele economice, au fost abateri radicale de la politicile predecesorilor săi. Așadar, când summitul SUA-URSS de la Reykjavik, Islanda, din octombrie 1986 s-a încheiat fără un acord de reducere a armelor, Rust a simțit disperare. El a fost în mod special supărat de neîncrederea lui Reagan față de Uniunea Sovietică, despre care Rust a simțit că l-a orbit pe președinte față de oportunitatea istorică pe care o prezenta Gorbaciov.

Rust a decis că trebuie să facă ceva – ceva mare. S-a hotărât asupra ideii de a construi un „pod imaginar”, zburând la Moscova. Dacă putea ajunge în capitala sovietică, dacă putea „trece prin Cortina de Fier fără a fi interceptat, ar arăta că Gorbaciov era serios în privința noilor relații cu Occidentul”, a explicat Rust pe când avea 36 de ani. „Cum ar continua Reagan să spună că a fost > dacă eu, într-un avion mic, aș putea merge direct acolo și să fiu nevătămat?” Rust a pregătise, de asemenea, un manifest de 20 de pagini pe care plănuia să-l transmită lui Gorbaciov despre cum să promoveze pacea mondială.

Tânărul aviator luase primele lecții de zbor cu doar câțiva ani înainte de a lua decizia de a zbura la Moscova. Procesor de date la o companie de bibelouri la comandă prin poștă, și-a cheltuit toți banii (și o parte din banii părinților săi) zburând. Dar până în primăvara anului 1987, el avea abia 50 de ore de zbor autorizat doar câteva călătorii prin țară finalizate.

„Credeam că șansele mele de a ajunge efectiv la Moscova sunt de aproximativ 50-50”, a povestit Rust, observând că în 1983, sovieticii au doborât zborul Korean Airlines 007, după ce acesta s-a rătăcit în spațiul aerian sovietic de lângă Peninsula Kamceatka; toate cele 269 de persoane aflate la bord au fost ucise. Dar eram convins că făceam ceea ce trebuie – trebuia doar să îndrăznesc să o fac”.

Pentru a se pregăti pentru misiunea sa, a plănuit un zbor de antrenament la Reykjavik, locul discuțiilor despre arme. Rust și-a planificat cu meticulozitate traseul și a scos un Cessna Skyhawk 172 din 1980 de la clubul său de zbor pentru trei săptămâni. Avionul cu patru locuri era echipat cu rezervoare de combustibil auxiliare care au mărit raza de acțiune a aeronavei cu 175 de mile marine până la 750 de mile marine - rază de acțiune de care ar avea nevoie pentru a ajunge în siguranță la Reykjavik și mai târziu la Moscova.

Clubul nu l-a întrebat unde se duce, iar Rust nu a spus. A făcut o valiză mică, un ghiozdan cu hărți și materiale de planificare a zborului, un sac de dormit, 15 litri de ulei de motor și o vestă de salvare. Ca măsură de precauție finală, Rust a împachetat o cască de protecție pentru motocicletă. Casca era pentru ultima sa etapă către Moscova, „pentru că nu știam ce vor face sovieticii și, dacă eram forțat să cobor, mi-ar fi oferit protecție suplimentară în cazul unui accident”.

Pe 13 mai 1987, Rust a decolat de pe aerodromul Uetersen, în afara Hamburgului, și a zburat timp de cinci ore peste Marea Baltică și Marea Nordului înainte de a ajunge în Insulele Shetland. A doua zi a zburat la Vagar, în Insulele Faröe din Danemarca, în mijlocul Atlanticului de Nord. Pe 15 mai a zburat la Reykjavik.

Rust a petrecut o săptămână în capitala Islandei. A vizitat Casa Hofdi, vila albă care a fost locul vârfului Reagan-Gorbaciov. „Era încuiat, dar am simțit că am intrat în contact cu spiritul locului. Am fost atât de implicat emoțional atunci și am fost atât de dezamăgit de eșecul summitului și de eșecul meu de a ajunge acolo în toamna precedentă. Așa că mi-a dat motivație să continui”.

Pe 22 mai, Rust a pornit spre Finlanda pe Hofn, Islanda; Țările Shetland; și Bergen, Norvegia. A aterizat pe aeroportul Malmi din Helsinki pe 25 mai. De când părăsise Hamburg, parcursese aproape 4.200 de kilometri și și-a dublat timpul total de zbor la peste 100 de ore. Își dovedise că are abilitățile de zbor de care avea nevoie, dar încă mai avea îndoieli cu privire la nervii lui.

Noaptea de 27 mai a fost una neliniștită pentru Rust. Dimineața, a condus la aeroport, a alimentat Cessna, a verificat vremea și a depus un plan de zbor pentru Stockholm („Alternativa, dacă mă răzgândeam”, a explicat el), o călătorie de două ore spre sud-vest.

"Ca și cum avionul era pe pilot automat"

Pe la 12:21, Rust a decolat. Controlorii de la Malmi l-au pus să se întoarcă spre vest, spre Stockholm, cerându-i să țină avionul la un nivel scăzut pentru a evita traficul. Deși Cessna era echipat cu un transponder, un dispozitiv care transmite un răspuns la interogarea radar și astfel ajută la identificarea unei aeronave, controlorii de la Helsinki nu i-au atribuit o setare, așa că el a oprit dispozitivul. Rust a menținut cursul timp de aproximativ 20 de minute, moment în care controlorii au transmis prin radio să spună că părăsește zona lor de control. Rust le-a mulțumit și și-a luat rămas bun.

A continuat spre Stockholm câteva minute; apoi, în timp ce se apropia de primul său punct de trecere, lângă orașul finlandez Nummela, a ales. „Deodată, am întors avionul spre stânga (n.r. spre Moscova)”, a spus el. „Nici măcar nu a fost o decizie… Nu aveam emoții. Nu eram entuziasmat. Era aproape ca și cum avionul era pe pilot automat. Tocmai m-am întors și m-am îndreptat direct peste [Golful Finlandei] până la graniță”.

La unitatea de control al traficului aerian de la Tampere din Finlanda, controlorii au observat schimbarea de curs a lui Rust de aproape 180 de grade. În timp ce semnalul radar s-a îndreptat spre sud și apoi spre est peste apă, trecând prin spațiul aerian militar finlandez restricționat, controlorii au încercat să-l contacteze și nu au reușit. Pe la ora 13.00, avionul lui Rust a dispărut de pe ecranele radarului. 15 minute mai târziu, un pilot de elicopter a transmis prin radio că a observat o pată de petrol și câteva resturi pe apă, în apropierea locului în care avionul lui Rust a fost detectat ultima dată. O operațiune de căutare și salvare a fost activată – pentru a fi anulată doar când vestea despre aterizarea lui Rust a ajuns în Finlanda.

Alertă în Uniunea Sovietică

Între timp, la o stație radar din Skrunda, acum în statul independent Letonia, personalul militar sovietic îl urmărea pe Rust. Toate aeronavele străine care zburau în Uniunea Sovietică trebuiau să obțină un permis și să zboare de-a lungul coridoarelor desemnate, iar zborul lui Rust nu fusese aprobat. Pe măsură ce aeronava neidentificată se apropia de coastă în jurul orei 14:10, ora Moscovei (cu o oră înainte de Helsinki), trei unități de rachete au fost puse în alertă.

De la Helsinki, planul de zbor al lui Rust a fost simplu: întoarcere la o direcție de 117 grade și menținerea cursului. Când a traversat primul său punct de referință, radiofarul Sillamyae de lângă Kohtla-Jarve, pe coasta a ceea ce e acum Estonia, el a urcat la 2.500 de picioare deasupra nivelului mării, o altitudine standard pentru zborul cross-country, care îl menținea la aproximativ 1.000 de picioare deasupra solului pentru întregul traseu.

Controlorii sovietici au continuat să monitorizeze progresul avionului neidentificat. Acum că era bine în interiorul teritoriului, unitățile armatei din zonă au fost puse în alertă maximă și două interceptoare de luptă de la baza aeriană Tapa din apropiere au fost trimise pentru a investiga. Privind printr-o gaură din norii de jos, unul dintre piloți a raportat că a văzut un avion care arăta asemănător cu un Yak-12, un avion sport sovietic cu aripă înaltă, cu un singur motor, care de la distanță semăna mult cu un Cessna. Pilotul de vânătoare sau comandantul său de la sol, gândindu-se probabil că avionul trebuie să fi avut permisiunea de a fi acolo sau că nu reprezenta nicio amenințare, a decis că avionul nu necesita o inspecție mai atentă.

La scurt timp după ce a fost văzut de pilotul de luptă sovietic, Rust a coborât pentru a evita niște nori și gheață. Pentru o scurtă perioadă, semnalul său a dispărut de pe ecranele radarului sovietic. Odată ce vremea s-a limpezit, Rust a urcat înapoi la 2.500 de picioare, iar pe ecranul radarului a apărut o imagine a avionului neidentificat într-un nou sector, unul al cărui comandant a ordonat încă două avioane de interceptare să investigheze.

După aproape două ore de zbor, Rust a povestit că soarele strălucea când a văzut „o umbră neagră pe cer și apoi dispărând”. Câteva clipe mai târziu, dintr-un strat de nori din fața lui, a apărut o aeronavă. „Venea foarte repede și fără reținere”, și-a amintit Rust. „Și a trecut chiar pe deasupra mea".

„Îmi amintesc ce simțea inima mea, bătea foarte repede. Acesta a fost exact momentul în care începi să te întrebi: va fi momentul în care mă doboară?”

Un avion de interceptare sovietic MiG-23 a rămas lângă el. Cu o anvergură de aproape trei ori mai mare și de peste 10 ori mai mare decât greutatea Cessna lui Rust, MiG-ul părea uriaș. Conceput să zboare cu o viteză de peste două ori mai mare decât cea a sunetului, avionul de luptă cu aripi pivotante a trebuit să fie pus într-o configurație completă de aterizare - echipament și clapete extinse, aripile înclinate spre exterior - pentru a-l încetini suficient pentru a zbura alături de Cessna.

„Mi-am dat seama, pentru că nu mă doborâseră încă, că au vrut să verifice ce făceam acolo”, a spus Rust. A continuat să urmărească avionul sovietic, „dar nu era niciun semn, niciun semnal de la pilot ca să-l urmăresc. Nimic." Anchetatorii sovietici i-au spus ulterior lui Rust că pilotul MiG a încercat să ajungă la Rust prin radio, dar nu a primit niciun răspuns. Abia mai târziu Rust și-a dat seama că luptătorul sovietic putea comunica doar prin canale militare de înaltă frecvență.

După ce cei doi piloți s-au privit timp de un minut, pilotul sovietic a retras angrenajul și clapetele aeronavei. MiG-ul a accelerat și s-a îndepărtat, iar în cele din urmă, a dispărut.

La ora 15:00, odată cu îmbunătățirea vremii, Rust a intrat într-o zonă de antrenament al forțelor aeriene sovietice unde șapte până la 12 avioane - toate cu caracteristici de performanță și semnături radar similare cu cele ale lui Rust - erau folosite în exerciții de antrenament precum decolări și aterizări.

Până la ora 16, Rust traversase sectoare radar lângă Lacul Seliger, o destinație populară de vară în apropiere de orașul Kushinovo, la aproximativ 370 de kilometri de Moscova. Pe măsură ce revenirea radarului pentru Cessna a apărut pe un nou set de ecrane radar, controlorii au luat din nou notă de aeronava neidentificată. Încă o dată au fost lansate o pereche de avioane de vânătoare pentru a investiga, dar conform unui raport rusesc despre zborul lui Rust, comandanții au considerat că este prea periculos ca avioanele să coboare prin puntea de nori, așa că nu s-a făcut niciodată contact vizual. Rust era acum la puțin mai mult de două ore și jumătate distanță de destinație.

La aproximativ 65 de kilometri vest de orașul Torzhok, un alt controlor radar a văzut semnalul pentru avionul lui Rust și a presupus că era unul dintre cele două elicoptere care efectuaseră operațiuni de căutare și salvare în apropiere. Pe ecranul radarului, l-a semnalat ca atare și, din nou, avionul lui Rust a fost marcat drept „prietenos”.

A zburat mai departe, părăsind districtul militar Leningrad și intrând în cel al Moscovei. În raportul de transfer, comandantul de la Leningrad a relatat cu omologul său din Moscova că controlorii săi urmăriseră un avion sovietic care zbura fără transponderul pornit. Dar raportul nu spunea nimic despre urmărirea unui avion neidentificat din Golful Finlandei, nimic despre avioanele de vânătoare care interceptează o aeronavă vest-germană și nimic despre o aeronavă neidentificată pe un curs constant către Moscova. Ca atare, raportul nu a declanșat nicio alarmă.

Pentru Rust, zborul mergea impecabil. Nu a avut nicio problemă în identificarea reperelor pe care le alesese drept puncte de referință și era încrezător că obiectivul său era la îndemână.

Din clădire în clădire, până la Kremlin

Imediat după ora 18, Rust a ajuns la periferia Moscovei. Spațiul aerian al orașului era restricționat, cu toate survolurile – atât militare, cât și civile – interzise. Cam în acest moment, anchetatorii sovietici i-au spus mai târziu lui Rust, controlorii radar și-au dat seama că ceva nu era în regulă, dar era prea târziu ca ei să acționeze.

În timp ce Rust își făcea drum peste oraș, și-a scos casca și a început să caute Piața Roșie. Spre deosebire de multe orașe din vest, Moscova nu avea o linie de turnuri de birouri strălucitoare pe care Rust să le poată vedea și spre care să se îndrepte. Neștiind unde să meargă, Rust s-a îndreptat din clădire în clădire. „Pe măsură ce am manevrat, m-am cam restrâns în centrul orașului”, a povestit el el. Apoi a văzut: zidul distinctiv cu turnuleț care înconjura Kremlinul. Rust a început să coboare și să caute un loc unde să aterizeze.

„La început, m-am gândit că ar trebui să aterizez în interiorul zidului Kremlinului, dar apoi mi-am dat seama că, deși era destul spațiu, nu eram sigur ce ar putea face KGB-ul cu mine”, a explicat el.

Rust a observat că între zidul Kremlinului și Hotel Rusia, un pod cu un drum traversa râul Moscova și ducea în Piața Roșie. Podul avea aproximativ șase benzi lățime și traficul era ușor. Singurele obstacole erau firele înșirate peste fiecare capăt al podului și la mijlocul acestuia. Rust a realizat că era suficient spațiu pentru a intra peste primul set de fire, a coborî, a ateriza și apoi a rula pe sub celelalte fire și în piață.

După ce manevrele i-au reușit, voia să tragă avionul în mijlocul pieței, în fața mormântului lui Lenin. Dar în jurul Catedralei Sf. Vasile era un mic gard cu un lanț înșirat peste el, care îi bloca drumul. Avionul s-a oprit în fața bisericii.

A oprit motorul, apoi a închis ochii pentru o clipă și a tras aer în piept. „Îmi amintesc acest mare sentiment de ușurare, ca și cum aș fi scăpat de această mare sarcină de pe umeri”. Ulterior s-a uitat la turnul cu ceas al Kremlinului. Era ora 18:43, aproape cinci ore și jumătate de când plecase din Helsinki.

Un mesaj de pace

A coborât din Cessna. Așteptându-se să fie luat cu asalt de hoarde de trupe și agenți KGB, Rust s-a rezemat de avion și a așteptat. Oamenii din Piața Roșie păreau agitați sau uluiți. Unii au crezut că avionul lui Rust ar putea fi avionul privat al lui Gorbaciov sau că totul făcea parte dintr-o producție de film. Dar odată ce mulțimea și-a dat seama că Rust și Cessna erau străini – și că tocmai făcuse una dintre cele mai senzaționale fapte la care asistaseră vreodată – s-au apropiat.

„În jurul meu se formase o mulțime mare”, spune Rust. „Oamenii zâmbeau și veneau să-mi strângă mâna sau să-mi ceară autografe. Era un tânăr rus care vorbea engleză. M-a întrebat de unde vin. I-am spus că vin din Occident și că vreau să vorbesc cu Gorbaciov pentru a transmite acest mesaj de pace care să convingă pe toată lumea din Occident că Gorbaciov are o nouă abordare”.

Atmosfera era festivă. O femeie i-a dat o bucată de pâine în semn de prietenie. Potrivit lui Rust, un cadet al armatei i-a spus că „mi-a admirat inițiativa, dar că ar fi trebuit să solicit o viză și o întâlnire cu Gorbaciov – dar a fost de acord că, cel mai probabil, nu m-ar fi lăsat”.

Suspectat de spionaj

Rust nu a observat că agenți KGB se mișcau prin mulțime, intervievând oameni și confiscând camere și caiete. La mai bine de o oră după aterizare, două camioane încărcate de soldați înarmați au sosit și au împins mulțimea departe. Au pus și bariere în jurul avionului.

Trei bărbați au ieșit dintr-un sedan negru și s-au prezentat. Cel mai mic, interpret, i-a cerut politicos pașaportul lui Rust și dacă l-a întrebat dacă purta vreo armă. Apoi au cerut să inspecteze aeronava. După încă câteva întrebări, i-au cerut lui Rust să urce în mașină. Starea de spirit, spune Rust, era încă foarte prietenoasă, aproape veselă. Cessna a fost transportat la Aeroportul Internațional Sheremetyevo din Moscova și dezasamblat pentru inspecție. Rust a fost dus la închisoarea Lefortovo, un complex notoriu folosit de KGB pentru a ține prizonierii politici.

Având în vedere nivelul de planificare de zbor, precum și numărul de obstacole care aparent fuseseră depășite, sovieticilor nu le venea să creadă că aceasta era opera unui singur om, cu atât mai puțin a unui băiat idealist. Anchetatorii credeau că călătoria lui Rust făcea parte dintr-un complot mult mai mare. Data în sine, 28 mai, era Ziua Grănicerilor. Mulți au speculat că Rust a ales ziua aceea crezând că granița va fi mai puțin apărată sau poate pentru a maximiza jena pe care zborul l-ar provoca armatei.

„Am spus: „Sunt un german de vest. De unde să știu despre vacanțele voastre? A fost doar o circumstanță norocoasă”, a spus Rust. Interogatorii săi l-au acuzat și că a obținut hărți de la CIA sau de la armata germană, dar consulul general sovietic la Hamburg a reușit să obțină aceleași hărți de la o companie de comandă prin corespondență, așa cum a făcut Rust.

La 23 iunie 1987, sovieticii și-au încheiat ancheta. La scurt timp după aceea, procurorii l-au acuzat pe Rust de intrare ilegală, încălcarea legilor de zbor și „huliganism rău intenționat”. Rust a pledat vinovat pentru toate, cu excepția ultimei acuzații. Nu era, a argumentat el, nimic rău intenționat în ceea ce a vrut să facă.

Pe 4 septembrie, după un proces de trei zile, un complet de trei judecători l-a găsit pe Rust vinovat de toate acuzațiile și l-a condamnat la patru ani la Lefortovo. Închisoarea, deși mai strictă și mai restrictivă decât un lagăr de muncă, i-a oferit siguranță lui Rust. Își petrecea timpul acolo în liniște și i se acordau privilegii speciale: i se permitea să lucreze în grădină și să primească vizite de la părinți la fiecare două luni.

La 3 august 1988, la două luni după ce Reagan și Gorbaciov au convenit asupra unui tratat de eliminare a armelor nucleare cu rază intermediară din Europa, Sovietul Suprem, în ceea ce Tass a descris drept un „gest de bunăvoință”, a ordonat eliberarea lui Rust din închisoare.

Umilirea armatei sovietice

Potrivit lui William E. Odom, fost director al Agenției de Securitate Națională și autor al cărții Prăbușirea armatei sovietice, zborul lui Rust a afectat reputația vastei armate sovietice și i-a permis lui Gorbaciov să îndepărteze cei mai înverșunați oponenți ai reformelor sale. La câteva zile de la aterizarea lui Rust, ministrul sovietic al apărării și șeful sovietic al apărării aeriene au fost demiși. În câteva săptămâni, sute de alți ofițeri au fost concediați sau înlocuiți – de la cei mai venerați eroi de război ai țării până la zeci de ofițeri mai mici.

Mai importantă decât înlocuirea anumitor persoane, spune analistul John Pike, a fost schimbarea precipitată de zborul lui Rust în percepția publicului asupra armatei. Mitul superiorității militare sovietice fusese spart și, odată cu el, venerația aproape religioasă pe care publicul o purtase pentru forțele sale armate.

Deși frustrat că nu l-a întâlnit niciodată pe Gorbaciov, Rust a fost mulțumit că a avut un impact mic, dar important, asupra relațiilor dintre superputeri.