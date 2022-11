Momentul în care un soldat rus se predă în fața unei drone ucrainene. ”Șansele de supraviețuire erau zero” VIDEO

O înregistrare video distribuită de către ministerul ucrainean al Apărării a surprins momentul în care un soldat rus se predă, cu mâinile ridicate, unei drone ucrinene, conform Insider.

„Dronele sunt cel mai înverșunat inamic al ocupanților. Dar se pare că nu toate. Aceasta a luat prizonier un ocupant care și-a dat seama că predarea e o șansă de a supraviețui, în loc să încerce să reziste forțelor armate ucrainene, unde șansa de supraviețuire este zero", a transmis ministerul ucrainean al Apărării vineri, 18 noiembrie, pe Twitter, fără să dezvăluie data și locul unde a avut loc întâmplarea.

Conform sursei citate, aceasta nu este prima oară când un soldat rus alege să se predea unei drone în războiul din Ucraina.

