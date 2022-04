Momentul în care mai mulți soldați ucraineni sunt spulberați de un tanc rusesc VIDEO

Un videoclip cutremurător s-a distribuit masiv pe rețelele sociale, care arată cum mai mulți soldați ucraineni sunt spulberați de un tanc rusesc.

În mod ciudat, deși observă că tancul se îndreaptă către ei, nu schițează niciun gest și nu se feresc.

În imagini apar circa 13 soldați ucraineni, iar scena a fost filmată din mai multe unghiuri. După impact, cel care filmează fuge.

”Trupe ucrainene ucise de T-72B3 rusesc de la mică distanță, au crezut că zona lor este sigură și până când un tanc rus le-a făcut o vizită. Locația și data nu sunt dezvăluite”

”Imagini inexplicabile cu un grup de soldați ucraineni bombardați de un tanc care se află la 10-20 de metri de ei. Fie un accident, fie un tanc rusesc care a putut să se infiltreze...”, sunt descrierile imaginilor apărute pe Twitter.

Ukrainian troops get killed by Russian T-72B3 from very close, they thought their area was secure and safe until a Russian tank payed them a visit. Location and date undisclosed. pic.twitter.com/W6Oxzwp750— UkraineMaps (@MapsUkraine) April 10, 2022