Soldați ruși trădați de comandanți: „Ne-au dat ordin de retragere, iar acum vor să ne declare dezertori”

Un grup de soldați ruși mobilizați care au primit ordin să se retragă de pe front riscă acum să fie declarați dezertori după ce comandantul lor nu mai recunoaște că le-a dat ordinul respectiv.

Soldații ruși, mobilizați din regiunea Iaroslav, au primit ordin de la comandantul plutonului să se retragă, pentru că se aflau sub un tir puternic de artilerie al ucrainenilor. Însă comandantul spune acum că el nu a dat acest ordin, astfel că soldații se confruntă cu riscul de a fi declarați dezertori și cer ajutor, potrivit unei filmări postate pe contul de Twitter WarTranslated, al bloggerului estonian Dmitri, citat de Digi24.

„Vă cerem să găsiți o soluție”, spun soldații ruși adunați în fața camerei.

„Comandantul plutonului ne-a dat ordin să ne retragem de pe poziții, pentru că eram bombardați de tancuri și artilerie. În schimb, noi nu aveam niciun fel de acoperire sau de sprijin. Aveam doar puști de asalt, restul armamentului fiind defect. Acum, vor să ne declare dezertori, deoarece comandantul spune că el nu a dat ordinul (de retragere - n.r.). Comandantului nu-i pasă de noi. La început, ni s-a spus că o să rămânem la forțele de apărare a teritoriului, când am fost chemați la biroul de încorporare, în regiunea Iaroslav. Dar ne-au mințit. Am ajuns aici și am fost trimiși în luptă, chiar în linia întâi. Nu în linia a treia sau a patra, cum a spus președintele (Vladimir Putin - n.r.). Vă cerem să găsiți o soluție și vă cerem ajutorul”, mai afirmă soldații.

Despre haosul din fruntea armatei de pe frontul din Ucraina au vorbit în urmă cu două săptămâni și alți doi ruși mobilizați. Aceștia au dezvăluit într-o filmare că au fost trimiși în prima linie deși inițial li s-a promis că soldații mobilizați nu vor fi trimiși.

Conform soldatului rus, condițiile de trai „sunt oribile” iar numeroși soldați mobilizați au fost trimiși în prima linie.

„Condițiile de trai ale infanteriei sunt oribile. Nu vezi asta la televizor. Este ceva ce filmăm noi înșine. La televizor se arată doar lucruri frumoase. Eu nu mai cred în parade. Unde este tot acest echipament? Trupe aeriene, pușcași marini. Noi suntem cei care suntem aici acum, `pușcașii marini`. Noi suntem cei din prima linie. Au spus că nu-i vor trimite pe cei mobilizați în prima linie, dar au făcut-o!”, a afirmat soldatul, într-un videoclip publicat de Visegrad 24.

Acesta a adăugat apoi că nu există hrană și provizii, că soldații mor de foame și că coordonarea este un haos total.

„Comandamentul este foarte slab. Armata este o dezamăgire. Nu există hrană, nu există provizii. Suntem în prima linie de cinci zile. În prima zi ne-au dat un prânz la pachet și atât. Nu mai avem mâncare. Murim de foame. Nu avem apă. Nimic nu s-a schimbat în armată de la Al Doilea Război Mondial încoace. Își arată echipamentul doar la parade. Artileria rusă trage de acolo. Nu se vede nimic. Și ei pot trage în noi. E un dezastru! Dacă greșesc coordonatele, ne vor lovi. Suntem oameni obișnuiți care au servit în anii '90, iar acum luptăm pe linia întâi împotriva Ucrainei”, a conchis soldatul.

