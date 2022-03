Momentul în care un soldat ucrainean își face cruce înainte să lanseze o rachetă antitanc: ”Doamne ajută!” VIDEO

Un videoclip care surprinde dialogul între doi soldați ucraineni care se pregătesc să lanseze o rachetă antitanc a devenit viral, iar în reflexia ecranului se poate observa cum unul dintre ei își face cruce.

Doi militari ucraineni ce manevrează sistemul pentru a distruge un tanc rusesc cu o rachetă au următorul dialog, potrivit newsbv.ro:

– Vezi tancul?

– Da, îl văd.

– Un **** umblă pe el.

– Da, îl văd.

– Îl Vezi?

– Da.

– Hai atunci, la treabă. Haide. **** ăștia trebuie să ardă. Haide.

– Doamne ajută! (își face semnul crucii – se observă în reflexia ecranului, secunda 20)

– Uite, **** se urcă pe el.

– Îl văd, îl văd.

– Hai, țintește. Vezi să nu pornească (tancul).

– Acum, lansez.

It is unclear what precisely is hit, but according to the speakers it is a tank with a crewman climbing on it. pic.twitter.com/FgCScZNRSJ— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 20, 2022