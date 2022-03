Actorul Sean Penn spune că se află în Ucraina pentru a ajuta cu programe umanitare, pentru refugiaţi, transmite BBC. Acesta a postat pe Twitter o fotografie în care se află alături de şeful administraţiei regionale din Lviv, Maxim Kozitsky.

Într-un tweet postat pe contul său oficial luni după-amiază, actorul a fost fotografiat alături de şeful administraţiei regionale din Lviv, Maxim Kozitsky.

În mesaj, actorul spune că a fost astăzi la Lviv, Ucraina, cu echipa CORE, făcând strategii cu guvernanţa locală şi ONG-uri pentru a extinde programele noastre din ţară. ”Bună întâlnire cu guvernatorul. Maksym Kozytskyy”, mai spune el.

La începutul invaziei Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie, Penn se afla în capitala Ucrainei, Kiev, unde filma un documentar.

De atunci, organizaţia sa caritabilă a lucrat pentru a oferi locuinţe şi educaţie refugiaţilor ucraineni din Polonia.

The #American actor and director came to #Lviv together with the general director of the charity organization CORE Ann Lee.

The Penn Charitable Foundation will buy and deliver humanitarian supplies to the city. pic.twitter.com/52rtIaoODM— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022