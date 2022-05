Sculptură care sfidează Rusia, amplasată în centrul Kievului. Cum este reprezentat Vladimir Putin FOTO

O nouă sculptură care transmite un mesaj clar Rusiei a fost amplasată în centrul Kievului, pe Bulevardul Shevchenko.

Aceasta îl înfățișează pe Vladimir Putin, președintele Rusiei, cu un pistol în gură.

Artistul care a făcut lucrarea este sculptorul și designerul Dmytriy Iv, care a scris și un mesaj pentru Putin pe operă:

”Putler (n.r. - combinație între Putin și Hitler), este clar indiciul?”.

The author of the installation is🇺🇦sculptor and designer Dmytriy Iv (2nd📷). He signed his sculpture "Putler, hint clear?" https://t.co/ar1jxISCim 📷Aleks Krav pic.twitter.com/RogWIE7ZHx— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 7, 2022