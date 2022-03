Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat vineri, 4 martie, că soldaţii ruşi au comis violuri în oraşele ucrainene, relatează Reuters.

Agenţia britanică de presă menţionează că nu a putut verifica acuzaţia din surse independente şi că şeful diplomaţiei ucrainene nu a adus dovezi în sprijinul afirmaţiei sale.

"Când bombele cad asupra oraşelor noastre, când soldaţii violează femei în oraşele ocupate - şi avem, din păcate, numeroase cazuri în care soldaţi ruşi au violat femei în oraşe ucrainene -, este dificil, bineînţeles, să vorbim despre eficienţa dreptului internaţional", a spus Kuleba la un eveniment la Chatham House din Londra.

"Însă acesta este singurul instrument al civilizaţiei pe care îl avem la dispoziţie pentru a ne asigura că în cele din urmă cei care au declanşat acest război vor fi aduşi în faţa justiţiei", a declarat Kuleba, care a vorbit în engleză.

O femeie din Ucraina a intrat în direct la televiziunea americană CNN și a povestit că soldații ruși au început să violeze femeile din Ucraina.

”Am informații de la persoane pe care le cunosc personal că o fată de 17 ani a fost violată și apoi omorâtă. Așa că suntem speriate, terifiate”, a spus femeia.

--Svetlana Zorina, caring for her grandmother in Russian occupied Khersonpic.twitter.com/jSELNovNGV— John Berman (@JohnBerman) March 4, 2022