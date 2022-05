Rusia neagă că a mai pierdut o navă militară în Marea Neagră

Autoritățile ucrainene au anunțat joi că nava de sprijin Vsevolod Bobrov aparținând marinei ruse a fost capturată în Marea Neagră. Moscova neagă însă informația.

Autoritățile militare din regiunea sudică Odesa au anunțat joi că forțele navale ucrainene au lovit vasul Vsevolod Bobrov, în apropiere de Insula Șerpilor, ulterior acesta luând foc.

Ministerul rus al Apărării a publicat online mai multe fotografii despre care spune că au fost făcute sâmbătă, în portul Sevastopol din Crimeea, cu nava de transport logistic Vsevolod Bobrov.

„Din fotografii reiese clar că nava nu este deloc avariată”, susține un comunicat care însoțește imaginile.

Consilierul ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, a anunțat joi, 12 mai, că o navă a armatei ruse, de suport logistic, a fost capturată în Marea Neagră.

Oficialul ucrainean a transmis că, potrivit surselor sale, nava a fost atacată în apropierea Insulei Șerpilor, la bord izbucnind cuprinsă de un incendiu.

”Este vorba de o navă auxiliară nou-nouță 23120 Vsevolod Bobrov”, a scris Gerașcenko pe Twitter.

According to my sources, the ship was hit and a fire broke out.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 12, 2022