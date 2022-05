Este a 83-a zi a războiului din Ucraina. Trupele ruse continuă atacul asupra regiunii Lugansk. Ieri au fost scoși peste 300 de militari răniți din oțelăria Azovstal.

UPDATE 7.30 Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să atingă unanimitatea privind interzicerea petrolului rusesc, în urma unei reuniuni a miniştrilor de externe din statele UE, a declarat luni Josep Borrell, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate.

UPDATE 7.24 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, în cea de-a 82-a zi de război, în mesajul zilnic către poporul ucrainean, că a început operaţiunea de salvare a apărătorilor Mariupolului, unii dintre ei răniţi grav.

Rusia a continuat atacurile asupra regiunii Lugansk, la sud de Harkov, ucigând două persoane şi rănind alte nouă ca urmare a bombardamentelor asupra unui spital din Severodoneţk, transmite BBC, citând preşedinţia Ucrainei.

According to the head of the Luhansk regional administration Serhiy Haidai, it is extremely difficult to check the terrain due to new shelling. pic.twitter.com/x2QiAtt8C6— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022