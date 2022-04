Televiziunea de stat din Rusia a difuzat un pseudo-reportaj în care jurnaliștii susțin că au descoperit în Mariupol o „organizație de homosexuali și lesbiene” finanțată de USAID (United States Agency for International Development).

Potrivit sursei citate, membrii organizației se aflau într-o clădire din Mariupol care adăpostește „batalioanele naționaliste” ucrainene.

Organizația ar fi finanțată de USAID, fiind ”sub patronajul președintelui și al Congresului SUA”, a mai transmis postul public de televiziune din Rusia.

Informația a fost făcută publică de jurnalistul Francis Scarr.

