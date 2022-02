Rusia extinde amenințările globale, ajungând și la Finlanda: ”Aderarea la NATO ar avea consecințe politice și militare grave”

Ministerul de Externe al Rusiei a avertizat Finlanda vineri, 25 februarie, în legătură cu posibila sa aderare la NATO.

Într-un mesaj postat pe Twitter, ministerul a transmis că aderarea țării la NATO ar avea grave repercusiuni militare și politice.

”Considerăm că angajamentul guvernului finlandez pentru o politică nealiniată militar este un factor important pentru asigurarea stabilităţii şi securităţii în nordul Europei. Intrarea Finlandei în NATO ar avea repercusiuni politice şi militare serioase”, a scris ministerul rus.

Ads

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022