Rusia susține că-și va reduce ”radical” activitatea militară în Kiev și Cernihiv, după ”negocieri substanțiale” VIDEO

Rusia a anunţat marţi, 29 martie, că-și va reduce ”radical” activitatea militară în regiunile Kiev şi Cernihiv.

Rusia a anunţat că negocierile de pace de la Istanbul au fost ”substanţiale”, arată AFP, și că decizia vine ca urmare a aspectelor negociate.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat că Rusia „a redus semnificativ” puterea de luptă a armatei ucrainene şi se poate concentra acum asupra obiectivului cheie - de „eliberare a Donbasului”, scrie Kyiv Independent.

”Negocierile privind un acord referitor la neutralitate şi statutul non-nuclear al Ucrainei intră într-o dimensiune practică”, anunţă, la Istanbul, adjunctul ministrului rus al Apărării Aleksandr Fomin.

”S-a decis, în vederea creşterii încrederii, să se reducă în mod radical activitatea militară către Kiev şi Cernihiv”, a anunţat el.

Negociatorul-şef rus Vladimir Medinski, evocă, la rândul său, ”negocieri substanţiale”.

Apparently, the ambitious plan to take Kyiv was abandoned after an total fiasco. pic.twitter.com/efTHSh9h3X— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022