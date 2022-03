Rușii au tras focuri de armă într-o mulțime ce protesta în Herson, primul oraș cucerit de aceștia din Ucraina, în 3 martie.

UPDATE 15.05 Armata rusă ar fi scris pe un monument din Herson ”ucigașii copiilor din Donbass”, iar când protestatarii au încercat să șteargă mesajul, rușii au început să tragă în mulțime, potrivit Nexta, care citează presa ucraineană.

The protesters wants to erase this inscription. At that moment, #Russians started shooting into the crowd. pic.twitter.com/7HGnJUvPjo— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022