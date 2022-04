Primarul orașului ucrainean Mariupol, Vadim Boychenko, a anunțat miercuri, 6 aprilie, că rușii au adoptat noi strategii pentru a încerca să ascundă crimele pe care le comit.

Mai exact, a denunțat că mai multe crematorii mobile ale rușilor au început să circule pe străzile din Mariupol. Primarul a adăugat că există posibilitatea ca zeci de mii de oameni să fi murit în Mariupol, iar crimele să fi fost ascunse prin incinerare, potrivit Nexta.

Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.

According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes". pic.twitter.com/mVj6dC3xK4— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022