De ce s-au mobilizat masiv românii pentru a-i ajuta pe ucraineni: ”Nu ar trebui să ne surprindă, au știut întotdeauna să își ajute semenii”

Rusia a atacat Ucraina în noaptea de 24 februarie, iar de atunci ucrainenii încearcă să fugă din calea războiului pentru a-și salva viața, mulți dintre ei pornind spre România.

Tot începând de joi au ajuns în țara noastră primii refugiați, iar numărul lor este în creștere. Polițiștii de frontieră au anunțat cifre record în privința traficului la intrare în România, cu o creștere de 120%.

Românii s-au mobilizat într-un mod absolut impresionant pentru a-i ajuta pe vecinii lor, iar fiecare a încercat să ofere din puținul pe care îl are. Sute de oameni oferă camere în propriile locuințe, mâncare, alimente și haine, se oferă să îi aștepte pe ucraineni la graniță pentru a-i transporta, să le cumpere bilete de avion în caz că vor ulterior să plece din România în altă țară, să le preia animalele de companie în caz că vin cu ele și nu au cum să le îngrijească, sau să fie voluntari pe post de traducători.

Ads

De ce s-au mobilizat românii masiv pentru a-i ajuta pe ucraineni

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat pentru Ziare.com ce i-a determinat pe români să își deschidă casele și inimile către refugiații din Ucraina, dar în același timp a criticat dur autoritățile din România care ”nu au făcut nimic” pentru aceștia.

”Din punctul meu de vedere ceea ce s-a întâmplat cu numărul acesta uriaș de oameni care se oferă să ajute valul de refugiați dovedește acea vorbă că românii sunt primitori este adevărată.

Aș vrea să încep cu un lucru: ar trebui să le fie rușine tuturor autorităților din România și tuturor responsabililor care conduc principalele instituții pentru că nu au făcut nimic pentru acești refugiați, doar românii care s-au dus acolo de la început, au așteptat oamenii cu mâncare, cu apă, pun la dispoziție locuri de cazare, inclusiv am văzut că sunt firme de transport care au pus la dispoziție microbuze și autocare pentru ca oamenii să poată ajunge unde doresc, mulți dintre ei la aeroport fiindcă mulți își doresc să plece din România.

Ads

Din păcate cei mai mulți dintre cei care au venit astăzi și vor veni de acum încolo au suferit o traumă în plus pe lângă război. Nenumărate familii din care doar femeile și copiii au putut să treacă vama. Mulți nu știu dacă își vor mai vedea tatăl sau soțul. Ceea ce e o traumă și de aceea spun că ar trebui să le fie rușine instituțiilor statului. Nu îi costa foarte mult să fie acolo, să le ofere suport, nu neapărat o apă sau o bucată de pâine, ci o jucărie, o îmbrățișare copiilor care au nevoie de un moment de bucurie după o astfel de traumă.

Înainte de a începe momentul în care oamenii au început să plece din Ucraina, autoritățile ne asigurau că suntem pregătiți să primim 500.000 de refugiați. Noi, din păcate, nu suntem în stare să primim ca stat nimic.

Noroc cu această dorință a românilor de a ajuta, lucru care până la urmă nu ar trebui să ne surprindă, că românii au știut întotdeauna să își ajute semenii, mai ales că în zona aceea foarte multe familii de români au prieteni în Ucraina, cunosc oamenii din localitățile învecinate de peste graniță, aveau oarecum o legătură, deci nu ar trebui să fie o surpriză”, explică Vladimir Ionaș.

Ads

Totuși, în 2015, an marcat de criza migranților din statele arabe, românii nu s-au arătat atât de dornici să îi ajute, ba chiar au existat și câteva proteste în acest sens când statelor membre UE li s-a impus o cotă unică de migranți pe care să îi primească.

Vladimir Ionaș susține că românii sunt mai deschiși către ucraineni deoarece ”sunt ca noi”, iar că în cazul migranților musulmani s-a suprapus și teama de atacuri teroriste.

”Este o diferență. Dacă vorbim de criza migranților din statele arabe, din statele musulmane, inclusiv în sondajele de opinie pe care le-am făcut în acea perioadă, se vedea că o mare majoritate a românilor se opunea. Din nou, nu ar trebui să fie o surpriză. Românii sunt primitori, deschiși, dar în special către cei care sunt la fel. Ucrainenii sunt un popor ortodox, seamănă din multe puncte de vedere cu poporul român, și atunci pentru fiecare dintre cetățenii care s-au oferit să ajute a fost mai degrabă un ajutor oferit unui seamăn.

Ads

Când vine vorba despre migranții din zonele de conflict din lumea arabă, lucrurile stăteau altfel: teama față de atacurile teroriste care au avut loc în Europa Occidentală, unde au primit un număr foarte mare de refugiați, îi făcea pe români să nu fie atât de deschiși față de acel val de migranți”, mai spune Vladimir Ionaș.

Uniți pentru Ucraina

Grupul ”Uniți pentru Ucraina” a fost creat pe Facebook în urmă cu o zi și deja are peste 60.000 de membri. Pe lângă anunțurile postate de românii care se oferă să ajute, există postări ale unor persoane blocate în Ucraina, care întreabă cu disperare dacă pot fi transportate la orice graniță deoarece nu există mijloace de transport în comun cu care să se deplaseze, familii adăpostite în subsolurile blocurilor, care stau constant cu teama că următoarea bombă ar putea să fie aruncată fix pe clădirea lor.

Ads

Ajutor privind cazarea

Cele mai multe anunțuri sunt de la români din toate orașele care se oferă să cazeze refugiați din Ucraina. Unii oferă case întregi pe care nu le folosesc, alții își pun la dispoziție pensiunile sau hotelurile, dar și câte o cameră, două, din propria locuință. O femeie spunea că poate să primească chiar 10 persoane în propria casă, care nu e mare, dar că e dispusă să doarmă ea pe jos atâta timp cât niște copii din Ucraina vor dormi în pat.

”Suntem o familie din Târgu Mureș și primim la noi o mamă cu copii din Ucraina. Oferim cazare și mâncare”

”Bună ziua! Pot oferi cazare într-un apartament cu 2 camere pentru o mămică cu 2-3 copii afectați de război. Chiar dacă are animal de companie sunt bineveniți! Mă ocup de tot ce implica șederea lor la mine. Sunt din Jud Hunedoara, loc Vulcan”

”PUN LA DISPOZIȚIE APARTAMENT 2 CAMERE STRADA PRIMĂVERII ÎN BOTOȘANI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA (2-4 persoane) PE TERMEN NELIMITAT ȘI SUPORT TOATE CHELTUIELILE NECESARE INCLUSIV ASISTENȚA MEDICALĂ”

”Ofer cazare într-un apartament cu 3 camere în București pentru familii cu copii!

Pot sa ma deplasez cu masina la granița pentru a-i prelua!”

”Dețin o casa in județul Sălaj, sat Tihau comuna Surduc, compusă din casă de locuit, 2 camere, 1 baie, living cu bucătărie, grajd cu șură, beci, căsuța de vară, grădină de legume, pomi fructiferi, viță de vie, pot caza acolo refugiați gratuit. În casa în care locuiesc în Baia Mare, pot sa primesc la mine, încă o familie de refugiați. Le asigur cazare și mâncare”

”Suntem o familie din Bucuresti ce putem oferi cazare unei familii (inclusiv cu copii sau animale) cu toate conditiile asigurate. La nevoie ma deplasez la vama pentru transport”, cam așa sună sute de mesaje de pe grup, adunate în nici două zile.

Ajutor privind traducerea

Numeroase persoane care vorbesc ucraineană, rusă, română și engleză s-au oferit să ajute pentru a facilita dialogul. Nu numai că traduc toate anunțurile puse în română pe grup, astfel încât să se asigure că cetățenii ucraineni înțeleg, dar s-au oferit inclusiv să se ducă la graniță să ajute în privința traducerilor.

”Sunt dispusă să ajut cu traducere, sunt vorbitoare nativă de limba ucraineană!”

”Bună tuturor! Ofer să ajut cu ce este nevoie în această situaţie. Pot face traduceri din rusă în română şi invers. Sunt psihoterapeut, pot oferi şi consiliere psihologică celor care au nevoie”

”Nu pot sa ajut cu foarte mult, nu locuiesc in Romania, dar daca aveti nevoie de traducere in engleza pentru orice, pot sa ajut cu mare drag, la orice ora!

”Eu sunt Cernăuți dar locuiesc în București. Mă pot oferi voluntar. Vorbesc ucraineană și rusă pot oferi traduceri”, sunt alte zeci de mesaje.

Ajutor privind hrana și lucrurile esențiale

Numeroase persoane care dețin restaurante s-au oferit să ofere mese gratuite ucrainenilor, dar alți voluntari s-au organizat pentru a strânge lucruri necesare: haine, pături, medicamente, dezinfectanți, lapte praf, pampers, produse de igienă personală, prosoape, conserve și alte gustări neperisabile.

Mulți ucraineni au plecat doar cu hainele de pe ei, sau cu un bagaj foarte mic, drept urmare se depun eforturi pentru a li se asigura toate cele necesare.

”Locuiesc în Cluj-Napoca, sunt din Suceava iar mâine eu cu prietenul meu ne pornim spre casă și avem în plan să mergem la Siret pentru a ajuta cu alimente, apă și haine refugiații. Deja prietenii au început să ne ajute pentru a cumpăra cele necesare. Dacă știți pe cineva că are nevoie de ceva special (mâncare pentru copii, medicamente, haine, bani pentru a ajunge într-un loc anume etc), va rog să mă anunțați”

”Fac apel la toate organizațiile care se ocupă de refugiați. Dacă aveți nevoie de produse de igienă, nu ezitați să ne contactați”

”Vreau să cumpăr alimente (conserve sau orice alte alimente ) și să le donez weekendul acesta în localitatea Iași”

”Sunt proprietarul unei săli de fitness din Piatra Neamț, unde am centralizat alimente, haine și pături + un tabel cu oamenii care pot pune la dispoziție cazare pentru refugiații care ar putea ajunge sau au ajuns în zona Neamțului.

Deja am vreo 4-5 locuri de cazare și o persoană care își pune la dispoziție toată pensiunea din Bicaz”, sunt alte anunțuri.

Ajutor privind transportul

Este necesar atât transportul de la granițele României către orașele unde locuiesc oamenii ce pot oferi cazare, dar mai ales transportul din diverse zone din Ucraina către granița cu România sau Polonia. Mijloacele de transport în comun nu funcționează, iar combustibilul este tot mai puțin și raționalizat.

Drept urmare mai mulți șoferi, dar și firme de transport, s-au oferit să asigure aceste servicii gratuit.

”Șoferul are nevoie de benzină din România, în Ucraina deja începe să nu mai fie. Cineva care poate ajuta să se ofere să meargă să ducă benzina în canistre la granița Siret și să-i scrie în privat pe instagram? Șoferul vrea să meargă înapoi în Ucraina să mai salveze persoane”

”Mă ofer voluntar, în calitate de șofer cat. B (permis deținut din Mai, 2009) pentru a efectua curse în Ucraina și a facilita transportul refugiaților din țară”

”Salut! De mâine, vreau să ajut pe cât posibil cu transport cu mașina personală și postez în speranța că știți cazuri care au nevoie expres de transport ... Dacă este caz urgent, pot sa ajut cu transport începând din această seara/noapte”

”Oferim transport pentru 3 persoane dinspre granița spre Oradea / Vama Bors, dacă sunt persoane care au nevoie sa ajungă în acest punct de frontieră pentru a merge în altă țară. Dacă e nevoie de mai multe mașini, ne putem organiza să mai găsim voluntari”

”Transport cu microbuz 8 locuri pe cheltuiala mea refugiați către București cine organizează poate să mă contacteze”

”Spre vama de la Palanca din Chișinău acum câteva clipe în urmă s-au pornit 10 masini pentru a aduce persoanele refugiate din Ucraina. Primordial mame cu copii, persoane în vârsta…Gratuit!!!”

”Weekend-ul ăsta îl am liber! Mă pot deplasa la vama de la Isaccea și pot prelua refugiați ucraineni să le ofer transport oriunde li se oferă posibilitatea de cazare (nu contează distanța). Am o masină, dar la nevoie mai am una de la muncă și pot ruga un prieten să fie șofer la cealaltă (deci un total de 8 persoane)”.

Nu au uitat nici de animale

O parte dintre ucraineni au plecat cu tot cu animalele de companie, dar situația poate fi dificilă la început cu îngrijirea lor. Pe lângă faptul că o bună parte dintre românii care oferă cazare le acceptă, diverse asociații s-au oferit să aibă grijă de ele fie o perioadă, cât este necesar, fie să le preia definitiv, în caz de nevoie.

”Bună seara. Putem ajuta cu mâncare de animale, cheltuieli veterinare, medicamente, cazare pisici în București. Nu avem spațiu de cazare pt caini, dar la nevoie avem o rețea suficient de mare încât să vă putem ajuta să găsiți și asta. Suntem dispuși să colaborăm și cu alte ONG-uri române sau ucrainene pentru a găsi transport pentru animalele de companie pe care din vreun motiv nu le puteți ține la voi (temporar sau definitiv). Din păcate nu avem cum să găzduim oameni, dar vă rugăm, în măsura posibilității, să nu lăsați animalele singure pe timp de război. Dacă ajung aici, le preluăm noi fără întrebări”

”Suntem la Suceava, la 40 km. distanță de granița cu Ucraina.

Vom face toate eforturile umane pentru a găsi soluții de cazare, adăpostire și asistență veterinară pentru animalele care vor avea nevoie de sprijin, repetăm - indiferent de specie (câini, pisici, cabaline, taurine, bovine, păsări).

Siguranța oamenilor este acum prioritatea autorităților. Însă prin profilul activității noastre de Protecția a Animalelor, prioritizăm și soarta victimelor colaterale, a necuvântătoarelor care au nevoie de ajutor”

”Vreau să ajut cu vaccinarea animalelor de companie în caz de nevoie”

Situații dramatice

Pe măsură ce grupul s-a mărit și distribuit masiv, oamenii din Ucraina au aflat de el și au început să expună situațiile periculoase în care se află, cerând ajutorul. De asemenea români care au rude sau prieteni în Ucraina povestesc clipele de coșmar pe care aceștia le trăiesc.

”Bună, am și eu rude în Kiev, au nevoie de ajutor, dacă este posibil cineva să-i poată lua pană la o vamă din România, 4 persoane. Sunt blocați în apartamentul lor, le este frica să iasă din casă”

”Dragii mei, am cunoscut o femeie de origine Ucraineană care locuiește aproape de granița cu Rusia. Are nevoie de ajutor cu transport către o zonă sigură, nu știe să vorbească engleză și nici altă limbă străină . Are o familie numeroasă, copilași, 2 surori, mamă”

”Prietena mea și mama ei sunt într-un beci la marginea Odessa. Dacă ajung în Moldova de acolo le va prelua cineva și vor veni la mine acasă în București. De 7 ore încerc să le găsesc un mijloc de transport de la Odessa până la Planca. E un drum de o oră. Aveți informații despre mașini care ar face drumul Odessa-Planca?”

”Caut transport de la Kiev către orice punct de intrare în România pentru prietena mea ucraineanca + sora, mama, mătușa. Se adăpostesc la metrou”

”Bună seara! Sunt o mamă blocată în Ucraina cu fiul meu de 11 luni din motive…nici nu am cuvinte să le numesc. Am venit în urmă cu aproximativ 10 zile cu partenerul meu care este cetățean polonez-nigerian. Nu am vrut să vin. Locuiam în Varșovia. Însă m-a amenințat că atunci el va pleca cu copilul iar eu nu pot împiedica asta nicicum. Am venit împotriva voinței mele. L-am implorat încă de luni cu cerul și pământul să schimbe biletele zborului de astăzi însă nu a făcut acest lucru ignorând toate avertismentele ambasadei polone și române deopotrivă. Am sunat la ambasada Nigeriei pentru ajutor, însă mi-au spus că e o problemă de familie și să sun la poliție. Astăzi zborul mi-a fost anulat. Tot ce doresc este să îmi aduc fiul în siguranță în România. Consulatul român din Odessa mi-a spus să găsesc o mașină și să părăsesc țara prin cel mai apropiat punct de frontieră cu Moldova care e la 60 de km. Din păcate nu se mai acceptă plata cu cardurile, bancomatele sunt goale. Nici un autobuz, tren, taxi, mașină nu se mișcă. Se pare că au închis Odessa. Nu există carburant. Vă rog să mă ajutați să găsesc o soluție de a ajunge la una din granițe fie poloneză, română, sau moldovă. Am bani cash, plătesc oricât! Tot ce doresc e transportul spre graniță! Sunt disperată!”

Dragă România, te iubim cu toată inima

”Dragi prietenii noștri din România! Vă mulțumim mult pentru ajutor. Ieri am văzut război de prima oară și mi-a fost frică. Sincer nu vreau să plec de acasă și cred că nu o să-mi trebuie. Dar dacă o să fie foarte dificil și nu o să mai am nicio posibilitate să locuiesc în orașul meu (sunt din sudul Ucrainei) o să mă duc în România cu toată familia mea.

Îmi cer scuze dacă am făcut ceva greșeli gramaticale, româna nu e limba mea maternă. Dar vreau să vă mulțumesc din nou. Ajutorul vostru este foarte valoros pentru noi.

Dragă România, te iubim cu toată inima sinceră. Împreună suntem puternici”, este mesajul unei ucrainence.