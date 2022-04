Mesajul de solidaritate transmis ucrainenilor de șefa Parlamentului European, prezentă la Kiev VIDEO

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, le-a transmis ucrainenilor vineri, 1 aprilie, într-o conferință de presă susținută la Kiev, că UE este alături de ei în confruntarea cu Rusia, apreciind rezistența de care au dat dovadă.

”Rezistenţa şi curajul ucrainenilor au inspirat lumea întreagă. Sunt la Kiev pentru a da un mesaj de speranţă. Suntem alături de voi”, a scris ea într-un mesaj pe Twitter însoţit de o fotografie în care se îmbrăţişează cu preşedintele Radei (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk.

Metsola şi Stefanciuk au participat la Kiev la o conferinţă comună de presă. ”Vă vom ajuta să vă reconstruiţi oraşele şi satele când acest război ilegal, neprovocat şi inutil va înceta. Oferim în prezent ajutor financiar, militar şi umanitar. Acesta va continua şi va spori”, a promis preşedinta Parlamentului European.

