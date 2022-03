Miliardarul Rinat Ahmetov, care este, printre altele, patronul lui Șahtior Donețk și proprietarul mai multor companii din industria oțelului și a mineritului, ar fi anunțat că uzinele sale nu vor funcționa sub ocupație rusă "sub nicio formă".

Cel mai bogat oligarh din Ucraina a declarat pentru Wall Street Journal că fabricile de oțel masiv Azovstal și Ilici și Steel Works, acum închise, nu vor funcționa dacă orașul Mariupol va fi ocupat. În cele două uzine situate în orașul sfâșiat de război lucrează aproximativ 40.000 de oameni.

Potrivit lui Rinat Ahmetov, ambele fabrici sunt sub control ucrainean, dar au fost închise temporar.

„Trupele ruse transformă Mariupolul în moloz, ucid locuitorii Mariupolului și bombardează fabricile. Sub nicio formă aceste fabrici nu vor funcționa sub ocupația rusă”, a declarat el pentru The Wall Street Journal, citat de ukrinform.net.

Trupele ruse au provocat cel mai mare dezastru umanitar în Mariupol, regiunea Donețk. Invadatorii au bombardat orașul, au atacat civili neînarmați și blochează ajutorul umanitar. Potrivit comandantului adjunct al Regimentului Azov, care continuă să apere orașul, invadatorii ruși bombardează Mariupol la fiecare zece minute. Pe lângă tancuri și artilerie, orașul este bombardat și de navele rusești.

Comandantul Regimentului Azov spune că numărul victimelor civile la Mariupol crește zilnic și se ridică acum la peste 3.000 de persoane.

Potrivit datelor oficiale, până în prezent, 45.000 de oameni au reușit să părăsească Mariupolul asediat.

Considerat cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov l-a atacat dur pe Vladimir Putin.

"Rusia este o țară agresoare și Putin un criminal de război. Ucraina a fost mereu pacifistă și nu a atacat pe nimeni. Astăzi, în satele, în orașele noastre, infrastructura este distrusă, civilii mor și suferă.

Ajut Ucraina, ajut armata să apere suveranitatea țării și să câștige. Știu că ucrainenii vor supraviețui. Toți vrem o Ucraina puternică, independentă și unită în granițele sale recunoscute internațional.

Acum, unitatea e cheia supraviețuirii noastre. Indiferent de scenariul pe care-l avem în față, vreau să ajut. Trebuie să facem totul pentru a evita un dezastru umanitar", a spus Ahmetov pentru sport.ua.

Patronul lui Sahtior Donetk ar fi rupt orice legătură cu Rusia când ar fi aflat de intențiile lui Vladimir Putin, conform The Kyiv Independent.

Zelenski, despre dezastrul din Mariupol: „În oraș sunt aproximativ 100.000 de oameni care trăiesc fără hrană, apă și medicamente”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aproximativ 100.000 de oameni se află în oraşul-port Mariupol, unde trăiesc în condiţii inumane, pe fondul bombardamentelor ruseşti.

"În oraş sunt aproximativ 100.000 de oameni. În condiţii inumane. Într-un blocaj complet. Fără hrană, fără apă, fără medicamente. Sub bombardament constant", a spus el în într-un mesaj postat pe Facebook.

El a adăugat că eforturile de salvare a civililor de acolo prin coridoarele umanitare au fost întrerupte de "bombele ruseşti şi teroarea deliberată".

O coloană umanitară a fost capturată de Rusia marţi, a spus el, adăugând că lucrătorii guvernamentali ucraineni şi şoferul lor de autobuz au fost luaţi prizonieri, informează BBC.