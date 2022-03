Este a 34-a zi a războiului din Ucraina. Forțele ruse au tras în biroul Misiunii de consiliere a UE din Mariupol, susțin oficiali ai Uniunii Europene. Explozii multiple ar fi fost raportate în Kiev, Harjov și Hmelnițki.

UPDATE 7.51 Ucraina va primi un împrumut de 300 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare, scrie unian.net. Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea bugetului de stat.

UPDATE 7.38 Forţele ruse din jurul Kievului au început o "repoziţionare”, dar "nu o retragere reală", susține purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, John Kirby.

UPDATE 7.25 Rusia a fost acuzată, marţi, la Consiliul ONU, că a provocat o "criză alimentară mondială" şi chiar că a pus oamenii în pericol de "foamete" prin declanşarea unui război împotriva Ucrainei, "grânarul Europei”.

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Joseph Borrell, a declarat că trupele ruse au tras asupra biroul de teren al Misiunii de consiliere a UE din Mariupol.

Niciunul dintre reprezentanții Misiunii nu a fost rănit. Sediul și echipamentele au fost grav avariate, anunță hromadske.ua.

”Condamnăm ferm aceste atacuri, precum și orice atacuri asupra civililor și asupra infrastructurii civile. Cerem Rusiei să oprească imediat ofensiva militară și să retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întregul teritoriu al Ucrainei, conform rezoluțiilor Adunării Generale a ONU și ordinelor Curții Internaționale de Justiție”, a spus Borrel, într-o declarație, pe site-ul Serviciului Diplomatic al UE.

Agenția de presă Nexta anunță, pe Twitter că ”aproape tot teritoriul Ucrainei este în alertă aeriană” și că există informații despre explozii din Kyiv, Harkov și Hmelnițki.

”Există rapoarte despre o lansare în masă de rachete către Ucraina din districtul Khoiniki din regiunea Gomel din Belarus”, mai arată sursa citată.

There is information about explosions in #Kyiv, #Kharkiv and #Khmelnytskyi.

There are reports of a mass launch of rockets towards #Ukraine from the #Khoyniki district of the #Gomel region of #Belarus. pic.twitter.com/akuUQg6tuz— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022