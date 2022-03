Este a 25-a zi de război în Ucraina. Alertele de raid aerian au fost declanşate, duminică dimineaţă, ”aproape în fiecare regiune” a țării. Au apărut informații potrivit cărora locuitorii din Mariupol ar fi duşi pe teritoriul Rusiei împotriva voinţei lor de către forţele ruse.

UPDATE 10.00 Războinicii ceceni trimiși de Ramzan Kadîrov în Ucraina ar fi dependenți de droguri care au fost scoși din pușcării sau din centrele de dezintoxicare în schimbul unei amnistii, potrivit presei din Belarus.

UPDATE 09.35 Consiliul oraşului Mariupol a transmis că forţele ruse au bombardat sâmbătă o şcoală în care se adăposteau 400 de oameni, dar nu există încă informaţii certe despre victime, transmite BBC. În şcoală erau femei, copii şi bătrâni.

UPDATE 09.19 Preşedintele Băncii Mondiale, David Malpass, a discutat cu administratorul Agenţiei Americane de Ajutor Internaţional (USAID), Samantha Power, despre probleme urgente ale momentului şi a apreciat că invazia rusă a Ucrainei agravează problemele legate de aprovizionarea cu alimente şi preţurile, cei săraci fiind cel mai puternic afectaţi.

UPDATE 9.12 Cea mai înfricoșătoare armă a Rusiei, ”tata tuturor bombelor”: Poate distruge complet o clădire dintr-o singură lovitură. Poreclit ”Buratino”, sistemul ofensiv este un lansator de rachete termobarice multiple cu 24 de tuburi de 220 milimetri și una dintre cele mai înfricoșătoare arme din arsenalul Rusiei.

UPDATE 09.00 Șeful administrației regionale de stat Lugansk, Serhiy Gaidai, a raportat că în ultimele 24 de ore, trupele ruse au distrus 24 de clădiri rezidențiale în Rubizhne și Severodonețk. Trei persoane au fost ucise, inclusiv doi copii.

UPDATE 08.37 Fiica purtătorului de cuvânt al Kremlinului, revoltată față de sancțiunile ce o vizează: ”Mi se pare complet nedrept şi nerezonabil. Am fost foarte surprinsă, pentru că este ciudat să împună sancţiuni unei persoane care are 24 de ani şi nu are nicio legătură cu situaţia”.

UPDATE 8.26 Ucraina are mâncare suficientă pentru întreaga populație până la sfârșitul anului 2023. ”Avem suficiente rezerve de grâu, porumb, ulei de floarea soarelui și produse de bază, în depozite, pentru 3-5 ani. Cu siguranță ne vom hrăni”, a declarat președintele adjunct al biroului prezidențial, Rostislav Shurma.

UPDATE 8.23 Rusia ia în calcul să permită comercianţilor cu amănuntul să importe produse fără permisiunea proprietarului mărcii comerciale, după ce mărcile globale au oprit vânzările sau exporturile din cauza invaziei sale din Ucraina.

UPDATE 8.15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăudat armata țării sale. El spune că ucrainenii au dovedit că ştiu să lupte mai profesionist decât o armată care luptă de zeci de ani în diferite regiuni şi în diferite condiţii.

UPDATE 8.08 Locuitorii din Mariupol sunt duşi pe teritoriul Rusiei împotriva voinţei lor de către forţele ruse, potrivit unui comunicat al Consiliului oraşului ucrainean. Oamenii capturaţi au fost duşi în tabere unde forţele ruse le-au verificat telefoanele şi documentele, iar apoi au fost redirecţionaţi către oraşe ruseşti îndepărtate.

La primele ore ale dimineții de duminică au fost activate sirene în regiunile Sumî, Nikolaev, Ternopil, Poltava, Kropîvnîţkîi, Harkov, Zaporojie, Kiev, Liov, Ivano-Frankivsk, Dnipro, Rivne, Volîn, Cerkasî, Jîtomîr, Viniţa, Odesa. Locuitorii din multe alte oraşe şi regiuni din Ucraina au fost, de asemenea, treziţi de sirenele de raid aerian, în ceea ce a devenit un eveniment zilnic.