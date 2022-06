Războiul din Ucraina, ziua 125. Opt morţi la Lisiceank, unde forţe ruse iau cu asalt oraşul VIDEO

Este a 125-a zi a războiului declanșat de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei. Continuă atrocitățile comise de armata rusă. Cel puţin opt oameni au murit şi 42 au fost răniţi după ce o rachetă a lovit o mulţime care lua apă de la o cisternă.

"Azi la Lisiceansk, când populaţia civilă lua apă de la o cisternă, ruşii au tras spre o mulţime de oameni cu MLRS Hurricane", a spus Gaidai. "Opt locuitori din Lisiceansk au murit, 21 de oameni au fost duşi la spital şi cinci au rămas la Lisiceansk după ce au primit îngrijiri medicale. 16 cetăţeni au fost evacuaţi la spitale din alte regiuni", a adăugat el.

CNN nu a putut verifica independent afirmaţiile lui Gaidai, iar Guvernul rus nu a comentat incidentul. Rusia a negat continuu că a atacat civili, în pofida probelor covârşitoare care arată contrariul.

Presupusul atac a avut loc în timp ce forţele ruse din regiune îşi concentrează eforturile pentru a cuceri Lisiceansk, ultimul oraş rămas sub control ucrainean în regiunea Lugansk.

"Pe lângă asaltul auspra oraşului din diferite părţi, ei îl distrug cu artilerie, aeronave şi bombardamente constante", a mai spus Gaidai.

El a explicat că situaţia umanitară este disperată, cu "mulţi răniţi şi morţi deja".

"Nu am putut să aducem kituri umanitare două zile la rând pentru că drumul a fost bombardat intens", a afirmat el. "Am reuşit să aducem medicamentele pe care le-au cerut medicii (în avans), inclusiv anestezic, la spitale pentru că am înţeles că vor fi tot mai mulţi", a adăugat el.

Şeful administraţiei militare regionale din Lugansk a mai spus că forţele ucrainene opun rezistenţă în zonă, adăugând că sunt însă depăşite numeric şi din punctul de vedere al armelor.

As locals gathered near a water truck, Russian troops hit the area with Uragan MLRS. 16 of the injured were later evacuated from the city.https://t.co/vcEdqv35Lb pic.twitter.com/Rm8tupMTfE— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 27, 2022