Studenții indieni alungați din Ucraina de războiul lui Putin au găsit adăpost la Corbeanca

Războiul din Ucraina nu a trimis în pribegie doar cetățenii ucraineni. Foarte mulți studenți străini aflați la studii în țara vecină s-au văzut nevoiți să fugă din calea războiului și să caute un drum spre casă.

În cursul zilei de duminică, 27 februarie, pe aeroportul Henri Coandă au ajuns peste 300 de studenți indieni și pakistanezi care au reușit să plece din Ucraina.

Cei care nu au prins încă un avion spre casă au fost îndrumați spre Sala Sporturilor din Corbeanca unde primăria și mai multe ONG-uri au organizat un adăpost. Aici au fost aduse saltele, lenjerii și hrană pentru toți refugiații.

Shivam Sharma este din India și studia medicina în orașul ucrainean Ivano. Ieri a ajuns la București împreună cu un grup mare de studenți indieni.

„Am ajuns la adăpostul din Corbeanca aseară în jurul orelor 6-7. Inițial am fost la aeroport pentru că a fost un zbor spre India. Trei zile a durat ca să ajungem aici.

Eram sute de studenți indieni în Ivano. Împreună cu opt colegi am plecat cu un autobuz din Ivano spre Cernăuți. În Cernăuți ne-am interesat cum putem să ajungem la frontieră pentru a trece în România.

Noroc că eu vorbesc ucraineană și am găsit un tip, un turc care lucrează acolo la un ONG și i-am cerut ajutorul. Acesta mi-a cerut numărul de telefon și mi-a spus să fim pregătiți ca atunci când ne sună să venim repede.

Ne-a sunat, ne-a luat cu un microbuz și ne-a trecut granița. În România eram așteptați de personalul ambasadei Indiei care ne-au dus aseară la aeroport. Dar avionul era plin deja și nu am mai putut urca în el.

În jur de 200 de studenți au plecat aseară cu acel zbor. Noi, nemaiavând loc, ne-au transferat aici. Și acum așteptăm următorul avion care nu știu încă când va fi.”, a povestit Shivam mulțumind pentru tot ajutorul pe care românii l-au oferit.

Gurlal Singh este și el student și a ajuns tot aseară în Corbeanca. „Nici eu nu am mai avut loc în avionul de ieri. Am înțeles că va fi câte un zbor pe zi organizat de guvernul Indian, până ne evacuează pe toți. Acum sunt foarte recunoscător că am reușit să trec ieri granița în România și că sunt în siguranță.

Aici, în acest adăpost, suntem studenți din orașele din vestul Ucrainei, ca Ivano sau Liov, Din păcate mai sunt studenți blocați în Kiev. Chiar azi am vorbit cu un coleg care mi-a spus că sunt câțiva care au rămas în capitală și nu pot pleca. Sunt blocați acolo. Este imposibil pentru ei să ajungă aici.

Alți colegi din Egipt și Nigeria, și ei studenți în Ivano, au mers spre Polonia să treacă granița acolo. Dar nu i-au lăsat să treacă. Totul a durat foarte mult. Nu au arătat milă deloc. Am vorbit cu colegul egiptean și spunea că încă este la granița poloneză și că va încercă să se întoarcă și să ajungă cumva la frontiera românească

La frontiera ungară lucrurile au mers foarte repede. Am un coleg care a trecut și deja este în India. Inițial plănuisem să merg și eu spre frontiera ungară dar nu am găsit autobuz. Mi s-a spus că drumul este foarte greu, că trebuie traversați munții.

Am găsit transport doar spre Polonia și spre România. Din fericire am ales România unde totul este minunat. Oamenii sunt prietenoși și au făcut mari eforturi să ne ajute.”

În adăpostul de la Corbeanca sunt în acest moment peste o sută de studenți indieni care au fost alungați din Ucraina de războiul lui Putin. În cursul zilei de azi mai este așteptat un grup de aproximativ 50 de persoane.