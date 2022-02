Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut joi, 24 februarie, că nu a avut o altă soluție în Ucraina decât cea armată.

Prezent la o întâlnire cu oamenii de afaceri, liderul de la Kremlin a invocat din nou amenințările la adresa sa din partea Ucrainei.

”Cel mai important lucru, ca să fie clar: ceea ce se întâmplă este o măsură la care am fost nevoiţi să recurgem. Pur şi simplu nu ne-au lăsat nicio şansă să procedăm altfel”, a afirmat Putin.

Potrivit liderului rus, pentru țara sa au fost create asemenea riscuri în domeniul securităţii, încât ”cu alte mijloace nu se putea reacţiona”.

Putin şi-a exprimat uimirea că Occidentul ”nu şi-a schimbat nici cu un milimetru poziţiile în negocierile cu Federaţia Rusă în problemele de securitate europeană”.

Totodată, Putin a dat asigurări că Rusia rămâne parte a economiei mondiale. ”Rusia rămâne parte a economiei mondiale şi, în condiţiile în care ea rămâne parte a acesteia, noi nu intenţionăm să aducem prejudicii unui sistem din care simţim că facem parte”, a spus şeful statului rus.

Preşedintele Rusiei a mai spus că autorităţile ruse s-au pregătit pentru ceea ce se întâmplă din punct de vedere al politicii de sancţiuni. Totodată, el a îndemnat mediul de afaceri rus să trateze cu înţelegere situaţia actuală şi să lucreze împreună cu guvernul rus pentru sprijinirea economiei Rusiei.

Într-un mesaj precedent, președintele Rusiei a avertizat NATO că a trecut ”linia roșie”, aducând din nou în discuție NATO.

”Pentru Statele Unite și aliații săi, este o politică să constrângă Rusia (...). Pentru noi nu este doar o amenințare la adresa intereselor noastre, ci și la însăși existența statului nostru și a suveranității sale”, se arată într-un mesaj postat pe pagina ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.

❗ It is the red line they have crossed it. pic.twitter.com/lITygm9gkm— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 24, 2022