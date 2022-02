Nicolae Ciucă, despre eventualitatea în care Rusia va trece dincolo de Ucraina: ”E foarte greu să anticipăm ce ar putea să urmeze”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri seară, 25 februarie, că deși este greu de aniticipat ce va face Rusia după invadarea Ucrainei România este protejată de NATO.

Șeful guvernului a fost întrebat, la PTF Siret, cum vede această situaţie, având în vedere că există zvonuri că Rusia ar putea să atace Republica Moldova.

”Încă de ieri am condamnat această agresiune armată. Nu ne-am fi gândit că se va ajunge la o astfel de decizie. Este foarte greu să putem să anticipăm ceea ce ar putea să urmeze. Putem să observăm că efortul militar se concentrează pentru a îndeplini obiectivul de cucerire a Ucrainei şi a capitalei Kiev, celelalte posiblităţi trebuie să fie pe masa de analiză. Sper că nu se va întâmpla ceea ce aţi descris dumneavoastră şi în tot acest ansamblul la nivelul Uniunii Europene au fost luate măsuri, au fost stabilite sancţiuni drastice. Nu am reuşit să văd încheierea summitului NATO, la nivelul NATO se iau măsuri şi am putut să primim din declaraţiile date că vor fi în continuare luate decizii pentru întărirea apărării pe flancul estic. În momentul de faţă ne găsim sub umbrela NATO, este o siguranţă în tot ceea ce înseamnă măsurile de apărare şi securitate a ţărilor NATO. Toţi liderii au afirmat şi e vizilbil că alianţa este mai unită ca niciodată, cetăţenii români să aibă siguranţa că în acest moment se iau măsurile care se impun astfel încât sub acest scut defensiv să ne asigurăm capacitatea de apărare şi siguranţă” a declarat Ciucă.