Producătoarea de film Cerasela Cilibon a povestit într-o postare pe Facebook despre consecințele războiului din Ucrainei asupra locuitorilor din satul Periprava.

Potrivit acesteia, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, brațul Chilia, frontalier, a fost închis, iar grindul Rosetti cu satele aferente a rămas izolat.

”Accesul se face pe celălalt braț, Sulina. De acolo taxi până la barca primăriei care te trece Dunărea pe insulă. De acolo sunt 39 de km pe macadam cu gropi și dune de nisip până acasă. Aprovizionarea e astfel foarte îngreunată”, a scris Cerasela Cilibon.

În aceste condiții, oamenii trebuie să meargă 100-200 de km pentru a-și cumpăra pâine, butelie sau pentru a ajunge la medic, transportul costând 250 de lei.

”De o săptămână nu am mâncat pâine. Nu că ar fi greșit. Acum or să intre cei care mănâncă fulgi de ovăz și semințe kia sa îmi spună că nici ei nu mănâncă pâine. Mbine. Dar eu fac și șantier și sap în grădină.

Deci a venit într-o zi săptămâna trecută ceva pâine și nu am mai apucat. Au venit și câteva găletuțe de smântână la 18 lei. La pahar nu a venit că se sparge la transport pe drumul ăla nenorocit. Pește nu e. Eu găini nu am. Și bine că nu am. Ce le dădeam eu să mănânce acum când nici eu nu prea am ce?

Butelia s-a terminat. Se încarcă la Sulina sau la Tulcea cu vaporul (în vremurile bune ). Motorina tot la Sulina. Iei în canistre și le treci Dunărea pe malul unde se găsește mașina”, a mai scris aceasta pe Facebook.

Pe lângă grijile materiale și costurile ridicate ale transportului și ale produselor alimentare, o altă problemă a oamenilor din Periprava este și vremea.

”Dacă aș face focul la pirostri, aș fierbe ceva apă și aș arunca vreo conservă în ea, dar de 5 zile bate un vânt turbat de-a dreptul. Ieri nici nu am ieșit afară din casă de frig. Imposibil sa faci foc fără să nu dai foc la sat pe vântul ăsta.

Oare cât mi-o veni curentul luna asta? Mai încălzesc și electric uneori. Că și lemnele dacă le arzi se transforma în cenușă, nu cresc la loc.

Eu am demnitate și nu m-aș plânge. Dar depresia mea crește zilnic și noapte de noapte mă întreb încontro să o apuc.

Avem o țară faină și oameni mișto, păcat că unii își bat joc de ea”, a mai transmis Cerasela Cilibon.