Generalul Wesley Clark susține că Rusia poate fi învinsă, dar Ucraina are nevoie de anumite arme FOTO: Wikipedia

Wesley Clark, fostul comandant al NATO care a condus campania alianței din Kosovo pentru a pune capăt represiunii liderului iugoslav Slobodan Miloșevic, a dat un interviu pentru Radio Europa Liberă, în care a explicat de ce are nevoie Ucraina pentru a învinge Rusia și pe Putin.

Generalul american a declarat că Putin ”nu a reușit cu adevărat nimic și nu are cu ce să se laude” în războiul din Ucraina și de aceea discursul său de 9 mai, de la Moscova, a fost unul plat și fără consistență, potrivit RFERL.

Întrebat în legătură cu tipul de asistență militară de care are nevoie Ucraina pentru a câștiga războiul împotriva Rusiei, Clark a spus că, în acest moment, Kievul trebuie să dețină 5 elemente cheie.

”În primul rând, Ucraina trebuie să învingă artileria rusă. Dacă poți învinge artileria rusă chiar acum, ea nu va mai face nicio breșă. Al doilea lucru de care are nevoie este, că pentru a face asta, trebuie să aibă sprijin din partea Serviciilor de Informații.

Este clar, are nevoie de multă artilerie, cu muniție, sute de proiectile trase pe zi. Apoi, are nevoie de capacitate aeriană. Pentru că trebuie să răspundă rapid, imediat, la atacurile elicopterelor rusești și mijloace aer-sol.

În plus, mai are nevoie de rachete antinavă. Am auzit niște promisiuni că aceste rachete vor intra în Ucraina, dar încă nu sunt acolo. Există încă numeroase nave rusești, încă mai pot trage cu rachete Kalibr”.

Wesley Clark este de părere că Marea Neagră ar putea fi deschisă, pentru exporturile de cereale ale Ucrainei, prin portul Odesa. Asta, cu ajutorul unor sisteme aeriene fără pilot și rachete antinavă cu rază lungă de acțiune.

Fostul comandant NATO consideră că pentru a avea succes să respingă Rusia, Ucraina trebuie să accelereze ofensiva. Astfel, el crede că armata Kiev-ului are ocazia să alunge trupele ruse din Donbas și din sudul țării, doar în fereastra din iulie-august. Asta pentru că Rusiei îi va trebuie până în decembrie să-și mobilizeze noi forțe suplimentare.