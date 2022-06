Război în Ucraina, ziua 122. Zelenski, mesaj la festivalul Glastonbury: Rusia ne-a furat pacea/ Primarul din Mikolaiev îi îndeamnă pe „toţi cei care vor să rămână în viaţă să părăsească oraşul”

Primarul oraşului Mikolaiev, din sudul Ucrainei, Oleksandr Sienkevych, a îndemnat locuitorii oraşului să plece, transmite CNN.

"Sugerez tuturor celor care doresc să rămână în viaţă să părăsească oraşul. Aproximativ 230.000 de oameni sunt în oraşul Mikolaiev acum", a spus primarul.

Rutele de evacuare în afara oraşului sunt în direcţiile Odesa, Krivoi Rog şi Kiev.

El a descris situaţia ca „în general foarte proastă”, adăugând că ”oraşul este bombardat în fiecare zi.”

Primarul a spus că 111 persoane au fost ucise şi 502 persoane au fost rănite, inclusiv şase copii.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a lansat un apel video participanţilor la Festivalul Glastonbury din Marea Britanie pentru sprijin, îndemnându-i să răspândească adevărul despre invazia Rusiei şi să facă presiuni asupra politicienilor pentru a ajuta la restabilirea păcii.

Zelenski, purtând ţinuta militară caracteristică, a atras urale după ce şi-a transmis mesajul preînregistrat de pe două ecrane mari, înainte de concertul trupei Libertines.

President Volodymyr Zelensky addressed the Glastonbury Festival on June 24.

"Glastonbury is the greatest concentration of freedom these days," he said, calling on attendees to spread the truth about Russia's war and donate to support Ukrainians.

Video: Glastonbury/Twitter pic.twitter.com/cExzOi41xr

„Rusia ne-a furat pacea”, a spus el mulţimilor de la Glastonbury.

”Nu vom lăsa războiul Rusiei să ne distrugă. Şi vrem să oprim războiul înainte de a distruge vieţile oamenilor în alte state ale Europei, Africii, Asiei, Americii Latine. oate sunt ameninţate acum.”, a continuat el.

„Glastonbury este cea mai mare concentrare de libertate în aceste zile şi vă rog să împărtăşiţi acest sentiment cu toţi cei a căror libertate este atacată”, a spus Zelensky, vorbind în limba engleză.

”Distribuiţi adevărul despre războiul Rusiei. Ajutaţi-i pe ucrainenii care sunt forţaţi să-şi părăsească locuinţele din cauza acestui război. Faceţi presiuni asupra tuturor politicienilor pe care îi cunoaşteţi, pentru a ajuta la reinstaurarea păcii în Ucraina. Timpul este nepreţuit şi fiecare zi se măsoară în vieţi omeneşti”, a adăugat preşedintele ucrainean.

„Cu cât ni se alătură mai mulţi oameni în apărarea libertăţii şi adevărului, cu atât războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia mai repede”, a continuat el.

„Demonstraţi că libertatea învinge întotdeauna!”, a încheiat el.