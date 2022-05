Cel puţin opt persoane, printre care un copil, au fost rănite într-o lovitură cu rachete ruse asupra unui centru cultural recent reconstruit la Lozova, în estul Ucrainei, au declarat vineri responsabili ucraineni, transmite AFP.

Iniţial, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat pe Telegram că "o rachetă rusă a lovit casa de cultură care tocmai fusese reconstruită. Şapte victime, printre care un copil de unsprezece ani".

Dar în cursul serii, guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a revizuit în creştere acest bilanţ, cu opt răniţi, printre care o fetiţă de 11 ani, toţi fiind loviţi de schije.

"Un incendiu a izbucnit în casa de cultură în urma loviturii cu rachetă", a adăugat el, precizând că acesta a fost stins. Potrivit guvernatorului, au fost trase în total trei rachete, dintre care două au fost interceptate.

According to preliminary information, 7 people were wounded, including an 11-year-old child, according to Victor Zabashta, director of the Center for Emergency Medical Care. pic.twitter.com/3Iwc71Oj1e— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2022