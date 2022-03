Armata rusă a atacat cu rachete un centru militar din orașul ucrainean Vinnitsia, situat în centrul țării.

Kievul declară că a avut loc un atac cu rachete rusești asupra unui centru de comandă militară din orașul Vinnitsia.

Rachetele au lovit mai multe clădiri, provocând „daune semnificative infrastructurii”, susțin Forțele Aeriene Ucrainene pe Telegram, arată BBC.

6 rachete ar fi fost trase, iar cele care n-au fost distruse de apărarea antiaeriană a Ucrainei au lovit clădiri din Vinnitsia, anunță Twitter Nexta.

A total of 6 cruise missiles were fired. Some of them shot down air defense. The rest hit several structures causing significant damage to the infrastructure. pic.twitter.com/hsS49Ns12B— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022