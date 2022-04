Putingrad, Terorusia, Orcistan

Regimul de la Kremlin nu mai tolerează adevărul de niciun fel și afișează o ostilitate puternică față de orice realitate necosmetizată în laboratoarele proprii. Topitoriile de umanitate și sens funcționează în est la foc continuu, alimentate bogat de gazul rusesc.

Pe acest fond, asistăm la o redefinire abruptă a religiei ruse sub conducerea patriarhului Kirill. Orice grozăvie este permisă dacă primește binecuvântarea sa. În viziunea lui ”apostolică”, războiul nejustificat din prezent este o ”luptă împotriva unei culturi liberale occidentale” pe care o consideră decadentă. Conducătorul bisericii găsește justificări inacceptabile pentru ororile comise de conaționali și le cere enoriașilor să se unească în jurul autorităților, nu în jurul valorilor creștine. Nu are nicio relevanță că vorbim despre invadatori, agresori și trupe de ocupație, despre măceluri și orori, toate fiind exact opusul preceptelor biblice.

Putin susține că misiunea Rusiei în Ucraina este una ”nobilă”. Să explicăm pentru o înțelegere a mesajului în cheie corectă. Conform dicționarului și președintelui rus este o misiune ”care dă dovadă de generozitate, de cinste, de spirit de abnegație, capabilă de sentimente înalte, generoasă, aleasă”. Declarația sa coroborată cu mistificările constante din perioada invaziei, ne dezvăluie preocupările Moscovei de a înveșmânta nemernicia în straie albe cu imprimeuri de ramuri de măslin.

Orice formă de protest sau atitudine este înăbușită din fașă. Rusia pare a fi un stat exterminator în care viața oricărui oponent sau indezirabil este dispensabilă. Aplicabilitatea acestei doctrine distructive se extinde și asupra vecinilor, numărul victimelor nu contează atunci când este vorba despre realizarea obiectivelor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitry Peskov neagă constant crimele de război ale Rusiei. De la narativul demilitarizării, denazificării și dezucrainizării, s-a ajuns rapid la certitudinea dezumanizării pe scară largă. Lucruri de neconceput și neacceptat au intrat în obișnuința armatei invadatoare. Masacrele de la Bucha și Borodianka sunt doar o fațetă. Rusia nu arată ca un stat din secolul 21. Minciuna constantă și încălcarea promisiunilor fac parte integrantă din politica de stat. Pe front, crimele monstruoase, violurile înspăimântătoare, brutalitățile gratuite, furturile degradante și distrugerile din răzbunare sunt realități incontestabile ale dezumanizării. Terorusia în toată brutalitatea și ”splendoarea” sa!

Căutând mereu noi justificări pentru agresiune, Moscova susține că motivul invaziei este stoparea "expansiunii nesăbuite" a SUA. În căutarea ”denazificării” Rusia a comis o eroare strategică majoră obținând ”degazificarea” rusă a Europei, excluderea din sistemul bancar internațional, izolarea pe arena internațională, consolidarea NATO, unificarea Europei și extinderea pe scară largă a sancțiunilor. Mai mult, mitul invincibilității și puterii armatei ruse a fost puternic zdruncinat.

Fără a afișa vreo urmă de umanitate, Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la ONU vede mascacrul de la Bucha ca fiind „o provocare înscenată”. Imaginile gropilor comune sau ale miilor de victime civile nu le produc oficialilor Kremlinului nici măcar o tresărire. Serghei Victorovici Lavrov, Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei susține că nu va întrerupe operațiunile militare în timpul negocierilor de pace. Din buncărul antiatomic din Siberia - devenit un adevărat Putingrad - președintele rus a încredințat conducerea operațiunilor militare către generalul cu patru stele Alexander Dvornikov, ”măcelarul” din Siria și Cecenia. Numirea este un cec în alb pentru ororile și atrocitățile viitoare și o mângâiere prezidențială pe creștet pentru orice soldat pus pe comis nelegiuiri. În aceeași notă de dispreț față de dreptul international, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, amenință că dacă Suedia şi Finlanda vor adera la NATO, Rusia va desfăşura arme nucleare în zonă. Sumarizând, acțiunile și declarațiile înalților oficiali ruși merg pe ideea de amenințare, intimidare, dispreț pentru viață!

Cruzimea de care dau dovadă soldații ruși le-a adus în lumea virtuală – în doar câteva săptămâni - denumirea de orci. Și nu se referă la balenele ucigașe, cei mai mari reprezentanți ai familiei delfinilor! Au legătură cu monștrii umanoizi incapabili de sentimente din scrierile fantastice ale lui J. R. R. Tolkien. Legitimând acțiunile criminale ale soldaților săi, Rusia devine un adevărat Orcistan. După finalizarea războiului, vor trece decenii până ce percepția publică despre ruși va fi cu adevărat ”dezorcizată”. Cu reumanizarea va dura și mai mult!

S-a intrat în a cincizecea zi a ”războiului de trei zile”. În minte îmi rămâne întipărită imaginea președintelui rus sărutând pios o icoană. Urmează Paștele ortodox și confruntări sângeroase în estul Ucrainei. Riscurile de extindere a conflictului cresc îngrijorător. Pacea este tot mai departe.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

