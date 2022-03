Feministele s-au alăturat protestatarilor din întreaga lume și și-au manifestat dezacordul față de decizia președintelui rus, Vladimir Putin, de a invada Ucraina.

La Paris, femeile s-au adunat în fața Turnului Eiffel și au cerut, topless, oprirea războiului.

În imaginile postate pe rețelele de socializare apar mai multe feministe care și-au pictat pe corp steagul Ucrainei și și-au scris mesaje precum”Opriți războiul”, „Feministe împotriva războiului” sau „Slavă Ucrainei”

Visegrad24 amintește că liderul de la Kremlin s-a mai confruntat cu proteste asemănătoare, organizate de grupul Femen, încă din 2013. Atunci, Putin ar fi spus: „Mi-a plăcut... nu am înțeles ce strigau, nici nu am văzut dacă erau blonde, brunete sau cu părul castaniu”

responded Putin In 2013, after this protest by topless women from the activist group Femen. pic.twitter.com/kDnhdyTdg0— Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2022