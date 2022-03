Primii prizonieri de război ruși au început munca în lagărele din Ucraina

Numărul prizonierilor de război ruși din Ucraina crește tot mai mult, astfel că autoritățile ucrainene au fost nevoite să construiască lagăre special amenajate pentru aceștia.

Este vorba despre lagăre cu drepturi depline, iar primii prizonieri au început deja să muncească în cadrul acestora, potrivit Nexta.

Procurorul general Irina Venediktova a menționat că aceste lagăre funcționează în cadrul dreptului internațional umanitar.

