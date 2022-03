Deputatul Anton Gerașcenko, consilier al ministrului de Interne din Ucraina, susține că primarul orașului Melitopol ar fi fost capturat de forțele ruse.

Potrivit acestuia, Ivan Fedorov a fost răpit pentru că a refuzat să coopereze cu militarii.

Primarul ar fi fost ridicat de mai mulți soldați ruși în timp ce se afla la centrul de criză al orașului, notează Nexta TV, care a făcut public și momentul respectiv.

