Primarul orașului ucrainean Melitopol, Ivan Fedorov, răpit de forțele ruse după ce a refuzat să colaboreze, a fost eliberat în urma unei operațiuni speciale, a anunțat miercuri, 16 martie, Kiril Timoşenko, șeful adjunct al biroului președintelui Volodimir Zelenski.

Edilul, în vârstă de 33 de ani, a fost răpit pe 11 martie.

Deputy Head of Prez Office Kyrylo Tymoshenko informed he was freed in result of a special operation https://t.co/ovSXl5OaOt— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 16, 2022