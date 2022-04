Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe soldații ruși să dezerteze. Ce le promite în schimb

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a propus miercuri, 6 aprilie, că soldații ruși care nu susțin războiul din Ucraina și dezertează să primească azil în UE.

Făcând apel la soldații ruși să nu se supună ordinelor primite, oficialul european le-a transmis: ”Dacă nu vreți să luați parte la uciderea fraților și surorilor voastre ucraineni, dacă nu vreți să fiți criminali, aruncați armele, nu mai luptați, părăsiți câmpul de luptă.”

În acest context, Charles Michel a declarat că UE ar trebui să ia în calcul posibilitatea de a oferi azil dezertorilor ruși.

If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters… drop your arms, leave the battlefield.

Granting asylum to these soldiers is a valuable idea that should be pursued. pic.twitter.com/h7x3Xyv3y4— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022